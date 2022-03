Sexuolog Radim Uzel promluvil o svém boji s rakovinou

Přestože má sexuolog Radim Uzel vážné zdravotní problémy, předávání státních vyznamenání si nechtěl nechat ujít. "Nějak jsem to zvládnul, ale nebylo mi vůbec dobře. Špatně se mi dýchá a chodí, to je pochopitelné," řekl pro Blesk a dodal: "Je to vážné, těžko se o tom mluví. Držte mi palce."

O tom, že bojuje s rakovinou, Uzel poprvé promluvil minulý rok v říjnu. "Mám něco se žaludkem, nějaký nádor. Trošičku mě to pooperovali. Za sebou mám i chemoterapie," řekl tehdy eXtra.cz. V té době ale věřil, že dokáže nemoc porazit. "To víte, že to nebylo příjemné, ale i ve svém pokročilém věku jsem neustále optimistou a snažím se tu nemoc nějak pokořit. Ještě to na umření nevypadá."

V současné době ale svou situaci vnímá jinak. Podle vlastního vyjádření zhubl dvacet kilogramů a na uzdravení už si moc velké naděje nedělá. "Jsem vážně nemocný a skoro mrtvý, prosím pěkně," sdělil Uzel a dodal, že se jeho nemoc nedá léčit.

Prezident Miloš Zeman udělil Uzlovi medaili Za zásluhy už v roce 2020, kvůli pandemii covidu-19 se ale její předání uskutečnilo až 7. března 2022. Ve stejném roce, kdy byl na ocenění nominovaný, ale sexuolog čelil kritice, že bagatelizuje sexuální násilí páchané na ženách. Tehdy v rozhovoru pro DVTV řekl, že muži jsou od přírody agresivnější a ženy by s tím, podle něj, měly počítat.