Bývalý tenista Lukáš Rosol se znovu obrátil na soud s žádostí o snížení výživného na syna, kterého má se svou exmanželkou Michaelou Ochotskou. V minulosti platil až 65 tisíc korun měsíčně, později částku snížil na 50 tisíc, nyní přispívá 35 tisíci – i to ale považuje za částku nepřiměřeně vysokou.
„Je neúměrně vysoká. Za ty roky mám spoustu důvodů, proč ho změnit,“ uvedl Rosol pro Blesk. Dodal, že chce hradit „normální výživné, které odpovídá tomu, co syn za své koníčky utratí“. Jako hlavní důvody svého návrhu uvedl zhoršení finanční situace a změnu životních poměrů. „Máme přírůstek do rodiny, skončil jsem profi kariéru, mám vyměněnou kyčel, nejsem zaměstnán, momentálně nemám uplatnění v práci. Je to pro nás neúnosné,“ vysvětlil bývalý sportovec, který si během kariéry vydělal na turnajích 4,72 milionu dolarů – tedy téměř 100 milionů korun. Kolik z této částky mu zůstalo, však neupřesnil.
Podle jeho slov se snažil s Michaelou Ochotskou, která v současnosti pracuje na radnici v Bruntále a čeká dítě, domluvit mimosoudně. K dohodě ale nedošlo. Její právní zástupce Petr Kausta k tomu uvedl: „Otec dítěte tvrdí, že mu příjmy výrazně poklesly. Ač již ukončil profesionální kariéru, neplatí částku tak vysokou, aby muselo dojít ke snížení výše výživného.“
Soud v Bruntále nakonec nerozhodl
„Dohoda není reálná a vypadá to, že budeme pokračovat,“ uvedla Ochotská o přestávce v jednání. Rosol tak bude muset z Prahy znovu absolvovat několikahodinovou cestu. „Dělám to tak už osm let,“ řekl k tomu. Jeho současná manželka Petra se navíc už dříve zmínila, že během 21 měsíců poslal Rosol na výživném přes 2 miliony korun.
V zdraví i v nemoci
Rosol a Ochotská se dali dohromady ve druhé polovině roku 2012. Zasnoubení pak přišlo v roce 2013 a 13. ledna 2015 se jim narodil syn André. V létě 2015 pár uzavřel sňatek – svatba proběhla 13. července ve stylu menšího rodinného obřadu. V té době vypadalo, že jde o pevné a vyrovnané partnerství. Po roce vztahu se ale nečekaně objevily první problémy. Rosol tehdy uvedl, že „neustálý stres a hádky nás donutily zkusit to jeden bez druhého“. Soudní řízení a spory o majetek, bydlení či výživné se táhly měsíce. Rozvod pak proběhl koncem roku 2017.
Lukáš Rosol žije se svou manželkou Petrou (rozenou Kubinovou). Vzali se tajně v roce 2018. Michaela Ochotská je ve vztahu s Davidem Rábem, se kterým čeká druhého potomka.
