Otázka toho, co je v rámci humoru ještě přípustné a co už je za hranou, se ve veřejném prostoru v poslední době objevuje čím dál častěji. A právě to je nyní příčinou sporu mezi zpěvačkou Michaelou Gemrotovou a slovenským hudebníkem Patrikem Vrbovským, který vystupuje pod jménem Rytmus. Došlo i na zablokování účtu na Instagramu. Gemrotová totiž ostře zareagovala na video, které Rytmus sdílel na svém profilu a v němž podle zpěvačky dochází k zesměšňování lidí s handicapem.
"Je to primitivismus," pustila se Michaela Gemrotová do Rytmuse
Pořádně to mezi nimi vře! Michaela Gemrotová se neudržela a Rytmusovi poslala ostrý vzkaz kvůli videu, které ji zvedlo ze židle. Zpěvačka mluví o zesměšňování handicapovaných a nechápe, že podobný obsah vůbec mohl vzniknout.
„Myslím si, že jsou věci, které bychom neměli nechat být a měli bychom o nich mluvit. Mám opravdu ráda inteligentní černý humor, ale pak jsou věci, které jsou absolutně za hranicí a jsou na absolutním dně primitivismu,“ uvedla Michaela, která má sama postiženou dceru Anežku, ve svém videu. Právě za takový případ považuje zmiňovaný obsah, který podle jejích slov Patrik Vrtbovský natočil se svým kolegou pro nejmenovanou společnost. „Jde o zesměšňování lidí s handicapem. Ještě předtím, než mě zablokoval poté, co jsem mu napsala velmi slušnou zprávu o tom, že to není pěkný, tak jsem zjistila, že na jeho Instagramu je 815 tisíc sledujících,“ pokračovala.
Zpěvačka přitom upozornila také na to, jaký vliv mohou mít podobné příspěvky na mladší generaci. „Zajímalo by mě, jestli si uvědomuje, že ho sledují i mladí lidé, jako je například jeho syn,“ řekla s tím, že podle ní nejde pouze o jeden nevhodný vtip. Ve svém vystoupení zdůraznila, že právě lidé s velkým dosahem na sociálních sítích by podle ní měli přemýšlet nad tím, co svým publikem normalizují.
Nejvíc emotivní část svého vyjádření pak Gemrotová směřovala přímo k Rytmusovi a jeho pohledu na rodičovství. „Zajímalo by mě, jestli ho vy vedete tak, že byste se smál tomu, kdyby se on vysmíval handicapovaným lidem, anebo nedej bože, kdybyste byl v kůži rodiče, který má nemocné dítě,“ obrátila se na něj. „Vy si ani nedovedete představit, jak obrovská bolest to je,“ dodala zpěvačka.
Celá kauza tak znovu otevírá otázku, kde končí černý humor a začíná zesměšňování lidí, kteří se nemohou nebo neumějí bránit. Michaela Gemrotová přitom dala jasně najevo, že v tomto případě podle ní není namístě mlčet. Její pokus Rytmusovi napsat navíc skončil tím, že si ji hudebník na Instagramu zablokoval. Zpěvačka se proto rozhodla svůj pohled zveřejnit a upozornit na to, co považuje za hranici, kterou by humor překračovat neměl.
VIDEO: Jestli s rapem někdy skončím? „Budu rapovat pořád, zachránilo mi to život,“ říká Patrik Vrbovský alias Rytmus.
Zdroj: Instagram Michaely Gemrotové, Instagram Patrika Vrbovského