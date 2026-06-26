Inkoust na rozvodových papírech Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka ještě ani nezaschnul, ale na moderátorce je vidět, jak moc se jí ulevilo. „Trošku mě mrzí, že jsem ten krok neudělala dříve. Že jsem čekala na to, než na manžela praskne několik nevěr, nejen jedna. Nikdy jsem ale předtím svého manžela s nikým nepřichytila. Nikdy jsem se mu nedívala do telefonu,“ rozpovídala se Belohorcová o nepříjemném období svého života.
„Je to lhář a manipulátor. Měla jsem se rozvést dřív,“ říká Belohorcová o exmanželovi
Rozvod má za sebou, ale od bývalého manžela se zatím úplně odstřihnout nemůže. Zuzana Belohorcová přiznala, že s Vlastou Hájkem stále sdílí společný dům na Tenerife, který se snaží prodat. S odstupem času navíc otevřeně promluvila o manželství plném nevěr, manipulace a lží. Dnes už prý jen lituje, že od něj neodešla mnohem dřív, a věří, že ji po těžkém období čeká nový a šťastnější život.
Když se střízlivýma očima ohlédne za svým manželstvím, vidí mnoho věcí, které nebyly v pořádku. „Můj manžel je velký vypravěč, patologický lhář. V Americe ho označovali za 50 Centa. Vše, co povídal, byla pravda z padesáti procent. Byl to pohádkář. Když člověk žije v jedné domácnosti s manipulátorem a narcistou, nevidí tu pravdu. On ti vysvětlí, že on je ten dobrý. Teď spoustu věcí vidím, otevírají se mi oči. Lidé mi otevírají oči,“ svěřila se v pořadu Superchat.
Přestože oficiálně už nejsou manželé, stále ale sdílejí společnou střechu nad hlavou. Společně totiž vlastní luxusní nemovitost na Tenerife, kterou se snaží prodat. „Není ještě odstěhovaný. Stále žijeme v jedné domácnosti, denně se potkáváme. Proto s dětmi cestuju, abych byla co nejméně doma. Nechci v tom toxickém prostředí žít. Není to dobré ani pro děti,“ netají se Zuzana tím, že se snaží na ostrově trávit co nejméně času.
„Když se dům prodá, bude se nám mnohem lépe dýchat. Půjdeme si každý svojí cestou. On půjde do svého vysněného Karibiku, já také přemýšlím, že Tenerife opustím. Já bych ještě ráda žila. Uvidíme, zda to bude Dubaj, Miami… Dětem se i tím rozvodem ostrov znechutil. Rádi bychom se někam posunuli. Děti budou mít na pevnině více možností,“ myslí si maminka dvou dětí.
Belohorcová by také ve svém životě ještě ráda potkala novou lásku. Muž, se kterým je zachycena v jednom ze svých postů na Instagramu, byl totiž vygenerovaný jejími dětmi pomocí umělé inteligence. Prý by jí právě takového muže přály. „Rozvod proběhl bez hádek, to je důležité. Jsem ráda, že jdu dál s dětmi. Jsem ráda, že jsem z toho toxického prostředí pryč. Vím, že na mě čeká skvělý muž,“ uzavírá Zuzana.