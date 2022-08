Je to kudla do zad, řekla Vignerová o rozchodu a Kolečkově nové lásce

Kolečko přiznal, že vztah s Vignerovou, se kterou má syna, byl problematický již delší dobu a rozchod byl na spadnutí. "Ani jeden jsme v tom vztahu nebyli šťastní," řekl scenárista Blesku. Mezitím se objevila informace, že randí s herečkou Denisou Nesvačilovou. Kolečko ale popřel, že by ona byla důvodem, proč od Vignerové odešel.

"Musím říct, že to byla pořádná kudla do zad. Petr ukončil náš vztah toto pondělí. To, že má Petr poměr, mi oznámil asi dvě hodiny před tím, než se to objevilo v novinách," řekla Aneta webu Super.cz.

Světlo do celého milostného trojúhelníku se rozhodla vnést i Denisa Nesvačilová. "Mezi mnou a Petrem to trvá doslova pár dnů, jsem proto velmi překvapená, kolik pozornosti naše rodící se křehká láska vzbuzuje. Oba jsme do vztahu vstupovali jako svobodní lidé, nikomu se nestala žádná křivda," řekla herečka v pořadu Showtimu na CNN Prima News.