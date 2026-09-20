Už od puberty si Adéla přála vytvořit pěknou rodinu, kterou v dětství postrádala, a věnovat svou lásku někomu, kdo za ni bude vděčný. Život jí však připravil trochu jiný scénář, než si původně představovala. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu mít dětí tolik a ještě v takových rozestupech. A s více muži. Ale člověk míní a život si to stejně napíše sám,“ říká s úsměvem.
„Je to krásný záhul!“ Adéla Elbel otevřeně o mateřství po 20 letech, patchworkové rodině i pouti s ročním miminkem v krosně
Mít tři dcery, z nichž je každá v úplně jiné životní etapě, vyžaduje obrovskou dávku energie, nadhledu a lásky. Stand-up komička a moderátorka Adéla Elbel zažívá mateřství v celé jeho šíři - má dospělou dceru, školačku i roční holčičku. Jak funguje jejich patchworková rodina, co ji přivedlo k nápadu vyrazit s dcerami na stovky kilometrů dlouhou pouť a co jí v životě pomáhá udržet si radost?
Už od puberty si Adéla přála vytvořit pěknou rodinu, kterou v dětství postrádala, a věnovat svou lásku někomu, kdo za ni bude vděčný. Život jí však připravil trochu jiný scénář, než si původně představovala. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu mít dětí tolik a ještě v takových rozestupech. A s více muži. Ale člověk míní a život si to stejně napíše sám,“ říká s úsměvem.
První dvě dcery se narodily v prvním manželství – symbolicky na jeho začátku a konci – zatímco nejmladší dcera pochází z druhého manželství. „Je to naprosto bláznivé stejně jako přirozené. Někdy je to legrace, pohoda, všichni se máme skvěle a jindy se jejich potřeby střetnou. Prostě je to krásný záhul,“ odpovídá na otázku, jaké to je být současně mámou dospělé ženy, školačky a batolete.
Přestože vychovává tři dcery odlišných povah, základní mateřský princip drží stále stejný: předat děťátku co nejvíce lásky, náruče a bezpečí. Postupně pak přístup přizpůsobuje povaze každého dítěte. „Věřím, že každé dítě vás má něčemu naučit, tak to pozoruju a zkoumám, co to je,“ vysvětluje.
Veselá úmornost patchworkové rodiny
Mít po jednadvaceti letech doma opět malé dítě je podle Adély skvělé, i když vesele úmorné. Sama věkový rozdíl fatálně neprožívá a vnímá, jak všechny tři dcery utvořily soudržnou partu, kde nejstarší a nejmladší mají velmi výjimečný vztah.
Organizace rodinného života bývá náročná i kvůli tomu, že její druhý manžel a tatínek nejmladší dcerky žije napůl v Brně, kde má ve střídavé péči syna z předchozího vztahu. Péče o tuto patchworkovou domácnost tak leží ve velké míře na Adéle. Někdy rodina překypuje radostí, jindy všichni padají únavou, ale jak sama říká, pohodlnost jí nikdy nebyla vlastní a ničeho nelituje.
S dcerami až na konec světa
Adéla je dobrodružná povaha a její srdcovou záležitostí je pouť do Santiaga de Compostela. Šla ji několikrát, poprvé rok po rozvodu, kdy jí pomohla překročit určitý bludný kořen a vydat se lepším směrem. Později tam dokonce od současného manžela dostala nabídku k sňatku. „Co na té cestě miluju, je řád a síla. Je na ní cítit nakumulovaná energie lidí, hledajících v sobě to dobré,“ vyznává se a dodává, že cestu vnímá jako příležitost nahlédnout do vlastního nitra a jako krásnou, vcelku bezpečnou kulisu vlastních myšlenek.
Loni se na tuto cestu vydala společně se všemi třemi dcerami. Přestože denně ušly kolem dvaceti kilometrů v horkém počasí, všechny cestu zvládly skvěle. „Ani jedna z nich nebyla přítěží, byť nám okolnosti úplně nepřály. Ještě před cestou nám uletělo letadlo z Vídně do Porta, takže jsme rychle jely do Prahy a odletěly odtud,“ vzpomíná Adéla. Nejstarší dvacetiletá Amálka jí byla fyzickou i psychickou oporou, desetiletá Vilma si chtěla sáhnout na své hranice a nejmladší Gréta se spokojeně nesla v krosně.
Nyní, s nástupem nejmladší dcery do jesliček, se jí uvolňují ruce. „Po těch dvou letech už cítím, že potřebuju zase tvořit, psát a nabírat nápady a nejen vydávat,“ vysvětluje. Ve volném čase ráda plave, běhá, chodí na túry nebo navštěvuje saunu a masáže. Umí si ale vůbec pro sebe najít chvíli času bez výčitek? „Bez výčitek ne. Ale musím, jinak by to mohla odnést moje duševní pohoda,“ říká upřímně.
Práce a čas bez výčitek
Skloubit mateřství s profesním životem komičky vyžaduje přísný řád. Při 10 až 15 vystoupeních měsíčně musí vše šlapat jako hodinky. „Vzhledem k tomu, že jsem začala vystupovat chvíli po porodu, musí vše fungovat perfektně a není v tom stroji moc příležitost pro improvizaci,“ podotýká.
Sport ji naplňuje především proto, že ji baví, nikoli kvůli drastickému hlídání linie. „Moje tělo je nejšťastnější, když se hýbe a zároveň dostává jednoduché jídlo. Mám ráda žitné pečivo, máslo, sýry a zeleninu. Zjistila jsem, že když tělu dávám dobré a jednoduché věci, cítím se lépe. Takže se toho snažím držet,“ sdílí svůj přístup. Vnímání vlastního těla se u ní ale posunulo až s věkem. Vyrůstala totiž pod diktátem devadesátkové estetiky ženského těla a diktátu štíhlosti.
Třikrát stejný kus
Dnes je pro ni důležité především to, aby se ve svém těle cítila dobře. S tím souvisí i její vztah k péči o sebe a k módě, která je výraznou součástí její osobnosti. Krásné oblečení sice miluje, ale většina módních trendů jde mimo ni. „Mám svůj styl, ve kterém se cítím dobře. Nejčastěji nosím černou, mám ráda čisté linie a minimalistické věci,“ popisuje. Navíc přidává jednu ryze praktickou vychytávku: „Když najdu něco, co mi opravdu vyhovuje, klidně si koupím stejný kus ve stejné barvě a velikosti třikrát. Nechci každé ráno dlouze přemýšlet nad tím, co si vezmu na sebe.“
Na společenské a pracovní příležitosti ji obléká návrhářka Gábina Páralová, která její převážně černý šatník čas od času oživí barvami. „Právě to na ní mám ráda. Gábi mě dobře zná a ví, že barvy nejsou úplně moje komfortní zóna. Dokáže mi ale ukázat cestu, kterou bych se sama nikdy nevydala, a já pak musím uznat, že by byla škoda to nezkusit,“ přiznává Adéla. Na návrhářce oceňuje také její cit pro siluetu a materiály. Dokáže podle ní nabídnout něco nečekaného, aniž by potlačila osobnost nositelky.
V poslední době jí kromě rodiny dělá největší radost práce. „Miluju svou práci. Jsem šťastná, že se mi podařilo najít to, co mě baví a naplňuje. Takže největší radost mi teď kromě krásné rodiny dělá Áda na radost,“ říká o svém nově připravovaném stand-up speciálu, jehož premiéra je naplánovaná na únor příštího roku.
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Zdroj: Autorský text