Přestože by si miliardář Richard Chlad jistě přál opak, rozruch kolem jeho osoby stále neutichá. Odstartoval to protokol z jeho zatčení na Floridě, které se odehrálo před šesti lety. Chlada tenkrát zatkla místní policie kvůli napadení jeho tehdejší přítelkyně. Na celou věc upozornil bývalý elitní detektiv Milan Mikeš. Ten teď také vyslovil obavy o Chladův život.
„Je pravděpodobné, že dopadne jako Mrázek,“ říká o Richardu Chladovi bývalý policista
Kontroverze kolem miliardáře Richarda Chlada nabírá stále dramatičtější obrátky. Poté, co veřejnost rozvířila šest let stará kauza z Floridy, přišel bývalý elitní detektiv Milan Mikeš s mrazivým varováním. Podle jeho slov by mohl Chlad kvůli své minulosti a vazbám na podsvětí skončit podobně jako kontroverzní podnikatel František Mrázek.
Mikeš se rozpovídal v podcastu Nory Fridrichové. Tam byl hostem v krátké době už podruhé. Poprvé se bavili především o incidentu na Floridě. Za to jim miliardářův právní zástupce doručil předžalobní výzvu. To známou českou novinářku vybídlo k tomu, aby spolu s bývalým policistou natočili druhý díl. V tom se mimo jiné bavili o Chladově minulosti, která je velmi úzce spjatá s českým podsvětím v divokých devadesátých letech. Mikeš prozradil, že poprvé miliardářovo jméno zaregistroval v průběhu vyšetřování v proslulém Discolandu Silvia. Ten patřil Ivanu Jonákovi, odsouzenému za nájemnou vraždu své manželky. A právě spojení s kriminálníky by se Chladovi prý mohlo stát osudné.
„Vůbec bych se nedivil, vzhledem k tomu, jakou má minulost a spousta lidí na něj hodně ví, kdyby dopadl jako Mrázek. Myslím, že je to pravděpodobnější, než že by dopadl jako Krejčíř, že ho někde zavřou,“ šokoval kriminalista Fridrichovou. Záhy vysvětlil, co ho k takovým úvahám vede. „Když jde do politiky, začínají se o něj zajímat novináři, ale i bezpečnostní složky. Není možné, aby na něj tajné služby neměly složky z těch devadesátek. On jediný z těch arcimafiánů přežil a žije v luxusu. Je nesmysl, aby něco nevěděl o Čermákovi, Krejčířovi, Mrázkovi. Aby nevěděl nic z toho, co probíhalo, když se to všechno dělo vedle něj. Neexistuje československý zločinec z devadesátých let, se kterým by Chlad nespolupracoval. Některé nazývá přímo kamarády. Jak se budou víc a víc šťourat v jeho minulosti, tak někdo může z pocitu svého ohrožení, něco udělat. Jména vám ale neřeknu,“ rozpovídal se policista, který pak ale přece jen naznačil jeden možný scénář.
„Spekuluje se už dlouho, jak je možné, že Krejčíř zdrhnul a že prohlídka u něj probíhala spíš jako exkurze. Jak je možné, že neseděl spoutaný, ale šel na záchod a už se nevrátil. Myslím si, že někdo mu pomohl zdrhnout. A pokud je to pravda, tak Chlad je podle mě jeden z mála, možná jediný, kdo zná to jméno. Byl s ním v kontaktu i po jeho útěku. Koupil od něj nějaké nemovitosti,“ naznačil Mikeš to, proč by Chlad mohl být někomu nebezpečný.