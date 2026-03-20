Halina Pawlowská patří mezi nejznámější a nejčtenější české spisovatelky. Napsala tři desítky knih, které byly přeloženy do šesti jazyků. Kromě toho se podílela na desítkách televizních komedií, seriálech a také celovečerních filmech. Mezi nejznámějších snímky patří Vrať se do hrobu! (1989), Díky za každé nové ráno (1993) a Zoufalé ženy dělají zoufalé věci (2018). Za komedii s prvky autobiografie získala Pawlovská Českého lva za scénář.
Je poloviční Ukrajinka, její břitké hlášky zlidověly. Halina Pawlowská slaví 71
Spisovatelka ukrajinského původu Halina Pawlowská patří mezi známé české celebrity. Napsala tři desítky knih, řadu filmových scénářů a moderovala pořady Zanzibar, V žitě či Banánové rybičky. V sobotu oslaví již 71. narozeniny.
Nejznámější česká spisovatelka
Halina Pawlowská patří mezi nejznámější a nejčtenější české spisovatelky. Kromě toho napsala také řadu scénářů, moderovala televizní pořady a vedla lifestylové časopisy.
Narodila se do rodiny básníka
Pawlowská se narodila do rodiny ukrajinského básníka Vasila Kločuraka, který pocházel z Podkarpatské Rusi. Své dětství a dospívání sepsala do scénáře filmu Díky za každé nové ráno. Jedním z momentů, které se ve filmu vyskytují, je například její krasobruslařská kariéra.
Vystudovala na FAMU
Pawlowská, rozená Kločuraková, vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Koncem 80. let začala pracovat v Československé televizi, kde se podílela na tvorbě zábavných pořadů. Od roku 1991 se živila jako novinářka.
Scénáristka
Jako scenáristka se podílela na mnoha televizních komediích, seriálech a také celovečerních filmech. Mezi nejznámějších snímky patří Vrať se do hrobu! (1989), na kterém spolupracovala s režisérem Milanem Šteindlerem.
Autobiografický film
Za značně autobiografický film Díky za každé nové ráno (1993) získala Českého lva. Děj se odehrává během normalizace v 70. letech, kdy hlavní hrdinka Olga Hakunděková (Ivana Chýlková) dospívá v ženu, prožívá své první milostné zklamání a bojuje s dalšími nástrahami doby.
Český lev
Komedie měla velký úspěch mezi kritiky. Pawlowská si odnesla Českého lva za scénář, Ivana Chýlková sošku lva za hlavní herečku a Milan Šteindler za režii. Snímek se stal také nejlepším filmem roku. Kromě filmu vznikla také stejnojmenná kniha.
Vydala přes 3 desítky knih
Halina Pawlowská za svůj dosavadní život vydala přes tři desítky knih, které byly přeloženy do šesti jazyků. Mezi známé patří Ať zešílí láskou, Banánové chybičky, Manuál zralé ženy nebo Díky za fíky. Jejími zatím posledními vydanými knihami jsou Čmelák – Láskyplné povídky a Zážitky z karantény.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Její prvotina Zoufalé ženy dělají zoufalé věci (1993) se v roce 2018 dočkala filmového zpracování.
Televizní pořady
V 90. letech moderovala televizní pořady Zanzibar či V žitě (Žito) a také nesmrtelnou talk show Banánové rybičky, která proslula jejími hláškami. Tento pořad vysílaný na České televizi skončil v roce 2007 a několikrát získal cenu TýTý za popularitu.
Novinářka
Pawlowská se dlouhou dobu živila také jako novinářka. Začínala v deníku Metropolitan či Telegraf, později dělala sedm let šéfredaktorku týdeníku Story. V roce 2001 založila časopis Šťastný Jim, který vedla do roku 2005. Jeho vydávání skončilo v roce 2009. Roku 2006 stála u zrodu časopisu Glanc, který vychází dodnes a se kterým Pawlowská stále spolupracuje.
Filmové role
Halina Pawlowská si zahrála také v několika filmech, například Jak básníkům chutná život (1987), Vrať se do hrobu (1989) či Doktoři z Počátků (2015). Ve snímku Díky za každé nové ráno se objevila v malé vedlejší roli příbuzné z Ukrajiny.
Rodina
Spisovatelčiným manželem byl od roku 1976 do své smrti v roce 2013 Zdeněk Pawlowski. Jejich svatba přitom proběhla rychle a v tajnosti, protože si původně měl vzít jinou ženu. Měli spolu dvě děti – dceru Natálii a syna Petra. Jejím zetěm byl donedávna známý autor satirických koláží Tomáš Břínek alias TMBK.
Současný partner
Jejím současným partnerem je již pár let producent Karel Czaban.
Legendární hlášky
Hlášky Haliny Pawlowské během let zlidověly. Mezi známé patří například: „Nejlepší sport je kafe a dort“, „Při vaření s Halinou všichni rychle nakynou“, „Když máš doma šílence, tak si pořiď milence“, „Nemiluj nikdy debila, který kouká na kila“, „Zapomeň na akrobatku, když máš doma starou babku“ nebo „Zahoď prášky, obvazy, mast, když je zle, je tu chlast“