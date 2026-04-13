Místo toho, aby se herečka Jiřina Bohdalová těšila na blížící se oslavu svých pětadevadesátých narozenin, ochromil ji smutek. Ve čtvrtek se totiž dozvěděla, že zemřela její o jedenáct let mladší sestra Jaroslava Henzelová. Bohdalová se po zdrcující zprávě stáhla do soukromí a až nyní se poprvé ozvala s tím, jak se cítí.
„Je mi hrozně," ozvala se Jiřina Bohdalová po smrti své sestry Jaroslavy
Herečka Jiřina Bohdalová prožívá velmi bolestné období. Náhle totiž odešla její mladší sestra, se kterou ji pojilo silné pouto po celý život. Smutná zpráva zasáhla nejen ji, ale i její blízké, kteří jí v těžkých chvílích stojí po boku.
„Je mi hrozně,“ netají svůj smutek Bohdalová, kterou kontaktoval deník Blesk. Stranou šly momentálně nejen pracovní povinnosti, kdy v pátek zrušila své vystoupení v Českém rozhlase, ale také přípravy oslavy jejích blížících se půlkulatin. Bohdalová doufala, že i tentokrát na jejích narozeninách nebude sestra Jaruška chybět. Už minulý rok bylo na sestře oblíbené herečky znát, že její zdravotní stav není ideální. Přesto však oslavu své Bohdalové nevynechala. V plánu údajně bylo i to, že po příjezdu do Čech stráví nějaký čas v lázních v Poděbradech, které jsou specializované na srdce. Právě to Henzelovou trápilo a podle dostupných informací příčinou její smrti byl infarkt.
Bohdalová si se sestrou byly blízké i přesto, že je dělila velká vzdálenost. Henzelová s manželem emigrovala v roce 1968 po okupaci Československa. Cestu ze země absolvovala přes Rakousko a s manželem se usadili ve Švédsku, kde také vychovali své dva syny – Dominika a Petra. Na sestřin odchod do zahraničí Bohdalová zavzpomínala ve své životopisné knize.
Když v srpnu 1968 přijely tanky do Československa, byla zrovna Bohdalová s dcerou Simonou a tehdejším manželem Radoslavem Brzobohatým v Rakousku. „Tatínek na nic nečekal a poslal za námi zbytek rodiny. Ve Vídni jsme se sešli, ale chyběla maminka, která si zapomněla pas a nepustili ji přes hranice,“ píše v knize Můj život mezi slzami a smíchem. „Radek se brzy vrátil, já se Simonou jsme v rakouské metropoli ještě pár dní zmateně poletovaly mezi několika místy, kde se scházeli čerství utečenci.“ Nakonec se i ona s dcerou vrátily zpět domů. „Do Prahy jsem se vrátila bez sestry Jarušky, na kterou už ve Vídni čekal manžel. Rozhodli se emigrovat, odjeli do Švédska a přes 20 let jsme se neviděli.“