„Je lepší být na vozíku než být s komunisty!“ říkával Jan Potměšil. Osudnou nehodu nevnímal jako trest

Jan Potměšil před pár dny oslavil šedesátiny a jeho životní příběh je dodnes spojený nejen s výraznými filmovými rolemi, ale i s obrovskou životní silou. Diváci si ho pamatují z filmů Bony a klid nebo O princezně Jasněnce a létajícím ševci, jenže jeho osud se dramaticky změnil už v mladém věku. Přesto o sobě nemluvil jako o člověku, kterého by nehoda zlomila. Naopak říkával: „Je lepší být na vozíku než být s komunisty!“
Za začátku kariéry měl našlápnuto stát se jednou z velkých hvězd českého filmu. Osudná nehoda v prosinci 1989 ale všechno změnila. Jan Potměšil se po ní probudil do úplně jiného života, přesto si uchoval obdivuhodný nadhled, vděčnost i chuť dál hrát, milovat a žít naplno. Oblíbený herec (†60) zemřel ve čtvrtek v nočních hodinách, smutnou zprávu potvrdila hercova manželka.
Hereckou hvězdou se stal velmi brzy. Už v jednadvaceti letech měl za sebou role, díky nimž ho znal celý národ, a vypadalo to, že má skvěle našlápnuto k velké kariéře. Jenže 8. prosince 1989 se všechno obrátilo. K nehodě došlo při cestě z Ostravy, kam jel spolu s hercem a režisérem Janem Kačerem (†87), aby přesvědčovali horníky k podpoře sametové revoluce.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jediný okamžik změnil všechno. Manžel Nikol Moravcové po vážné nehodě bojoval o návrat k životu
Následky byly zdrcující
Lékaři mu tehdy dávali jen sedmiprocentní šanci, že přežije. Z kómatu se probudil až po třech měsících, v únoru 1990. Jeho otec mu tehdy jako první řekl zprávu, která pro něj měla mimořádný význam – že prezidentem se stal Václav Havel (†75). Právě to v něm vyvolalo radost, která na chvíli zastínila i mnohem tvrdší realitu: lékaři mu oznámili, že už nikdy nebude chodit a zůstane odkázaný na vozík.
Sám se k tomu ale postavil s obdivuhodným nadhledem. „Dostal jsem šanci a jsem za to neskutečně vděčný. Myslím, že to není žádný trest, ale dar,“ prohlásil Potměšil. Přestože nehoda ukončila jeho slibně rozjetou filmovou dráhu, nevzdal se práce ani života, který měl rád. Před havárií měl za sebou krásné role, angažmá ve vinohradském divadle i velké plány do budoucna. Po návratu z rehabilitací ale našel novou cestu.
Začal spolupracovat s Divadelním spolkem Kašpar v Divadle v Celetné a této scéně zůstal věrný dlouhých šestatřicet let. Ani po letech přitom nemá pocit, že by ho handicap definoval nebo omezoval víc, než je nutné. Osobní štěstí našel i v soukromí. Zamiloval se do studentky žurnalistiky Radky Prchalové, která za ním původně přišla kvůli rozhovoru. V roce 2004 se vzali, Jan přijal jejího syna a společně přivedli na svět ještě další dítě.
Když mluvil o svém životě, zdůrazňoval hlavně vděčnost. „Mám s Radunkou syny, mám práci, která mě baví, a díky tomu všemu necítím žádný handicap a jsem šťastný člověk. Jen si musím dávat pozor na to srdíčko, které mě nedávno tak potrápilo…“ řekl v jednom z posledních rozhovorů Potměšil.
Jedna věc ale zůstala po celá desetiletí nevyjasněná. Herec nikdy veřejně neřekl, kdo vůz při osudné nehodě řídil. K celé události pouze poznamenal: „Kačer seděl vedle řidiče, já byl vzadu. Byl jsem hodně unavený a spal jsem. Nic si od té doby nepamatuji. Probudil jsem se až v únoru v nemocnici na Karláku a zjistil, že se nemohu hýbat. Dodnes je nejasné, proč jsem vypadl z auta. Snad nehodu způsobil mikrospánek řidiče…“
„Honza před jedenáctou (23.00) zemřel, byli jsme s kluky s ním. Odešel ve spánku, jeho srdce už nevydrželo. Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi,„ napsala ČTK manželka herce Radka Potměšilová.