Nevytahuj se a nechlub. Slavní, kteří nejsou na sociálních sítích a přece mají úspěch

Když není člověk na sociálních sítích, jako by neexistoval. U herců, zpěváků či moderátorů by to mělo platit dvojnásob. Přesto se mezi nimi najdou výjimky, které na sítích budete hledat marně. A na jejich slávu ani pracovní nabídky to nemá vliv.