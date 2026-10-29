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Jaroslava Obermaierová bojuje s rakovinou plic. Herečka promluvila o chemoterapii

Jaroslava Obermaierová
Jaroslava ObermaierováFoto: HerminaPress
Jaroslava Obermaierová
Jaroslava ObermaierováFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Nejhorší obavy se potvrdily! Jaroslava Obermaierová bojuje s rakovinou plic. Herečka, kterou diváci milují jako Vilmu Nyklovou z Ulice, už podstupuje chemoterapii. Ještě nedávno přitom o své diagnóze nechtěla mluvit.

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Obavy o Jaroslavu Obermaierovou se bohužel potvrdily. Představitelka Vilmy Nyklové ze seriálu Ulice bojuje s rakovinou plic a podstupuje chemoterapii. Ještě před několika týdny přitom skončila v nemocnici kvůli vážným problémům s dýcháním. Nyní popsala, jakou léčbu musí podstupovat.

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„Ambulantně dojíždím na chemoterapie do nemocnice na Karláku,“ potvrdila herečka deníku Blesk. Léčbu podstupuje ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Další podrobnosti o svém zdravotním stavu zatím nesdělila. Neprozradila ani jakou prognózu jí lékaři dali.

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První vážné potíže se objevily zhruba před měsícem, kdy se Obermaierové náhle začalo špatně dýchat. Skončila proto v nemocnici v Benešově, kde nedaleko žije se synem na chalupě. „Nemohla jsem najednou dýchat,“ popsala tehdy dramatické chvíle. Lékaři jí podle jejích slov zjistili vodu na plicích, kterou odsáli, a provedli další vyšetření. Následně ji předali do péče specialistů v pražské nemocnici.

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Když se krátce poté začalo spekulovat o možné rakovině, herečka nechtěla o diagnóze mluvit. Na dotaz redakce Aha! tehdy reagovala velmi ostře: „Nezlobte se, ale nic k tomu říkat nebudu a ať jdou do p*dele.“ Zdravotní stav své maminky nicméně komentoval syn Jaroslav, který veřejnost požádal o podporu. „Držte nám palce,“ vzkázal. Podrobnosti o nemoci ale tehdy prozradit nechtěl.

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Herečka se po pobytu v nemocnici vrátila domů, její zdravotní potíže však vyžadovaly další kontroly a vyšetření. Ještě v polovině října si stěžovala na velkou únavu a potřebovala odpočívat. Nyní je jasné, že za jejími problémy stojí závažné onemocnění, které vyžaduje onkologickou léčbu. Její fanoušci tak mohou jen doufat, že léčba přinese co nejlepší výsledky.

VIDEO: První příznaky – pneumolog Miloslav Marel o rakovině plic

První příznaky – pneumolog Miloslav Marel o rakovině plic | Video: Kristýna Pružinová

Zdroj: Blesk, Aha!

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