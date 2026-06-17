Kdysi se Jaromír Soukup honosil neoficiálním titulem mediálního magnáta. Jenže jeho veřejné působení končí obrovskou ostudou a ponížením. Nejenže před časem přišel kvůli astronomickým dluhům o svou TV Barrandov, na které moderoval desítky pořadů, ale nyní se ukázalo, že jeho špatné podnikání zasáhlo i do jeho osobního majetku.
Jaromír Soukup v problémech: Kvůli dluhům přišel o luxusní nemovitost
Jaromír Soukup, který se v minulosti profiloval jako výrazná osobnost českých médií, čelí dalším vážným problémům. Po ztrátě TV Barrandov přišel nyní i o svou nemovitost na Příbramsku, kterou ručil za závazky své společnosti. Podle informací z okolí měl dlužit miliony korun a dluhy se mu nakonec staly osudnými.
Kvůli neplacení dluhů přišel o svůj statek v jedné z obcí na Příbramsku. Nemovitostí ručil za své závazky vůči televizi Nova. „Soukup sám uzavřel v roce 2023 zástavní smlouvu s TV Nova, ručilo se právě domem v obci v katastru Sedlčan na Příbramsku. Šlo tam o zaplacení dluhu jeho tehdejší společnosti Médea, která visela Nově miliony za reklamu,“ sdělil eXtra.cz zdroj ze Soukupova okolí.
„Jenže Jaromír ty dluhy zjevně nezaplatil, protože zástavní právo bylo nakonec uplatněno. A v květnu 2026 získal dům nový vlastník, realitní společnost ze slovenských Košic,“ dodal informátor, který nastínil i výši dluhu, která se podle něj měla pohybovat okolo jedenácti milionů korun.
Pro Soukupa tak jde o další osobní ponížení. V poslední době jich zažívá víc než dost. Jde hlavně o jeho nekonečné soudní tahanice s bývalou partnerkou Agátou Hanychovou, s níž má dceru Rozárku. Naposledy Soukup neuspěl ve sporu o to, jakou školku bude holčička navštěvovat. Jen pár týdnů předtím soud zamítl jeho žalobu, ve které obviňoval Hanychovou z pomluvy, když řekla, že se bála o život během jeho rvačky s jejím manželem Miroslavem Dopitou. Soudce ho navíc označil za agresora a viníka celého incidentu.
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Zdroj: eXtra.cz