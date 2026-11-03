Jaromír Soukup se po brutálním útoku, jehož byl obětí, stáhl do ústraní a kolem celé události zůstává řada otazníků. Teď ale promluvila jeho bývalá partnerka Eva Feuereislová, která ho po napadení navštívila v nemocnici. A její slova jsou pořádně ostrá. Podle ní totiž Soukupova verze příběhu nesedí a dokonce má podezření, že o tom, co se mu stalo, neříká pravdu.
„Jaromír Soukup lže.“ Eva Feuereislová vytáhla po jeho napadení překvapivé pochybnosti
Do nemocnice za ním vyrazila hned po útoku a zůstala s ním v kontaktu. Teď ale Eva Feuereislová přišla s tvrzením, které může Jaromíra Soukupa pořádně rozzlobit. Podle ní totiž jeho vyprávění o napadení nesedí.
Feuereislová se k incidentu vrátila v rozhovoru pro Expres.cz. Prozradila přitom, že se Soukupem zůstává v kontaktu, přestože už spolu netvoří pár. Když přišla řeč na jeho srpnové napadení, začala popisovat, co jí na jeho výpovědi připadá podezřelé. „Je tam více věcí, které mi na tom nesedí. Přijde mi zvláštní, že Jaromír tvrdí, že měl nastříkaný pepřový sprej v očích, ale oči červené vůbec neměl,“ uvedla.
Její pochybnosti prý vycházejí i z toho, že Soukupa krátce po útoku viděla osobně. „Já jsem do nemocnice vyrazila hned po té, co ho tam odvezli a myslím si, že Jaromír Soukup lže, protože červené oči neměl,“ prohlásila bez obalu. A přidala i dost svérázné přirovnání: „Když někdo dostane pepřákem do ksichtu, tak má oči jako angorák.“ Podle Feuereislové tak Soukupovo vyprávění o použití pepřového spreje nesedí s tím, co sama v nemocnici viděla.
Influencerka si dokonce myslí, že právě proto bývalý mediální magnát o celé události veřejně nemluví. „Možná právě proto Jaromír Soukup mlčí, protože všechno nevyšlo úplně tak, jak chtěl,“ naznačila tajemně, že pozadí útoku, který vyšetřuje policie může být zcela jiné, než jak se nyní zdá. A odhalování tajemství patří k Eviným největším koníčkům.
K napadení došlo v noci na 4. srpna ve středočeských Strančicích, kde na Soukupa podle policie zaútočily dvě maskované osoby. Podnikatel skončil se středně těžkými zraněními v Thomayerově nemocnici, kde podstoupil operaci zlomené ruky. Sám tehdy útok označil za pokus o vraždu a odmítl, že by souvisel s jeho finančními problémy. Naopak ukázal prstem na svou bývalou partnerku Agátu Hanychovou a jejího manžela Miroslava Dopitu. To ale vyšetřování vyvrátilo.