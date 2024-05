"Ceny za oblečení jsou přehnané, kdo si to může dovolit?" ptá se Jana Švandová

Jana Švandová je dokonalou ukázkou toho, že pokročilejší věk nemusí znamenat zbytečné ústupky, když přijde na módu. "Já mám svůj styl a podle nikoho se neoblékám," tvrdí herečka, která sama sebe popisuje jako sportovně elegantní typ.

V posledních letech volí outfity podle praktických podmínek. "Na základě počasí, na základě toho, kam jdu, jaké mám povinnosti," vyjmenovala nám. "Když jdu s malým vnukem, s kočárkem, tak jdu opravdu skoro v teplákách, v bundě a v čepici, aby mi nebyla zima. Takže jdu v něčem pohodlným. Je to vždycky o tom, kam jdu a co mám za akci nebo s kým se sejdu. Taky o náladě a o počasí."

Žádný univerzální outfit nemá. Jako veřejně známá osoba je vystavená určité ostrakizaci, když přijde na módu. "V mém případě to nejde, nemůžu chodit všude ve stejném, protože když vás vyfotí, pak vás rovnou pomluví, že nosíte furt jedny šaty. Jednou jsme si s kolegyní koupily stejné šaty u jedné výtvarnice a pak jsme se v tom objevily na večírku. Byla z toho taková trapná záležitost."

Herečka ovšem nepokládá za nevyhnutelné investovat do šatníku obří částky. "Mám pár svých butiků, kam občas jdu si něco koupit, ale nejsou to butiky na Pařížské ulici," říká. "Já mám takové nadčasové věci. Někdy mě přestanou bavit. Pak je vytáhnu za pár let a zjistím, že jsou vlastně pořád 'in'. Je to podle toho, co momentálně doma najdu, ale zase nemám plné šatníky. A když zjistím, že mi třeba chybí nějaký svetr nebo nějaká blůzka, tak si ji ráda koupím."

Nakupuje ráda, ale zase ne bezhlavě. "Někdy mě překvapí ty ceny. Je to čím dál tím vyšší a říkám si, kdo si to všechno může dovolit," svěřila se se svými obavami. "Protože je to dneska neskutečné, za to oblečení. Jde to tak strašně nahoru, že mi přijdou ty ceny přehnané a často ani neodpovídají kvalitě."

Má jedno slabé místo, když přijde na módní kousky. "Já mám slabost na boty a mám ráda dobré, pohodlné boty," prozradila na sebe. "Dřív jsem kupovala vysoké podpatky, dneska už mám nižší a jde mi o to, aby ta bota byla pohodlná." Vnímá i to, jak se její styl za léta proměnil. "Dřív jsem nosila hodně vypasované věci, teď už nosím volnější věci, ale to je normální." Když přijde na výběr oblečení, řídí se jediným mottem: "Cítit se v tom dobře a být v tom co nejpřirozenější."