Jana Postlerová prozradila, proč nebyla na pohřbu své dcery Simony Postlerové

Už z parte herečky Simony Postlerové bylo jasné, že pohřeb její děti s babičkou nekonzultovaly a nepovažovaly za nutné tam hlasovou koučku Janu Postlerovou ani zmínit. To však podle jejích slov rozhodně nebylo důvodem k tomu, že se pohřbu neúčastnila.

"To, že mě vnoučata nenapsala na parte, mi vůbec nevadilo. To je jejich věc a je mi to opravdu jedno. Nestýkám se s nimi," potvrdila Postlerová Blesku. To, že se s dcerou nepřišla rozloučit, mělo podle ní zcela jiný důvod. "Já to prostě nejsem schopna přijmout. Pochopte! Nejde to. Je to pro mě stále děsivá noční můra. Ta tvrdá realita pro mě pořád neexistuje. Jestli se mi to podaří někdy přijmout, to opravdu nevím…" povzdechla si.

Navíc kromě psychické zátěže by to pro ni bylo velmi obtížné i fyzicky. "Před rokem jsem prodělala mozkovou mrtvici a až teď přišli na to, že to bylo od krční páteře. Udělám sotva pár kroků. Zítra mně s tím konečně začnou něco dělat. Musím se dát do pořádku fyzicky a teď z té noční můry i psychicky," prozradila Postlerová.

Ve svém vyjádření také vyvrátila spekulace o tom, proč se svou slavnou dcerou přerušila kontakt. "Rozhodně to není tak, že bychom se odloučily kvůli Ivanu Trojanovi, protože se rozešli. To je velká hloupost, rozčílila se uznávaná hlasová koučka. Důvodem sporu podle ní nebylo ani to, že její dcera odmítla dát postiženého syna Damiána do ústavu. "No, prosím vás, copak jsem blázen? To jsou všechno blbosti! A co se mezi námi s dcerou stalo, nebo ne, to si s dovolením opravdu nechám jen pro sebe," zakončila nekompromisně.