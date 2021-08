Plodková: Já a módní ikona? Jen mě to stresuje. Za spravedlnost se ale klidně poperu

Jana Plodková slaví 5. srpna čtyřicáté narozeniny. Pro Aktuálně.cz prozradila, že věk neřeší, je to pro ni jen další číslovka, rok, který je před ní, a ona je zvědavá, co jí přinese. "Většinou se snažím mít na narozeniny volno. Když jsme na chalupě, mířím na kopec. Když jsme v Praze, den se plouží a já s ním. Letos to oslavím ve společnosti Rudy Havlíka a Jirky Langmajera před kamerou Vaška Tlapáka. To bude rozhodně hezká oslava," řekla oblíbená česká herečka.

Věděli jste, že má slabost pro brýle a je nerada považována za módní ikonu?