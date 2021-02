Paulová: Úspěch Kameňáku podcenila. Svůj ženský šarm dokáže použít i v 66 letech

Herečka Jana Paulová je známá z řady televizních pořadů nebo třeba z komedií Zdeňka Trošky Kameňák. Působí také v divadle, hraje nejčastěji v pražském Divadle Kalich. Narodila se 19. února a letos oslaví šestašedesáté narozeniny.

Na konci 70. let vystudovala DAMU a poté začínala v Divadle Semafor ve skupině Josefa Dvořáka, kde proslula jako královna v inscenaci S Pydlou v zádech. Velké role získala v Hudebním divadle Karlín (Cikáni jdou do nebe, Někdo to rád horké, Pohádka máje). Již před revolucí hrála v řadě televizních seriálů - Nejmladší z rodu Hamrů, Nemocnice na kraji města, Okres na severu či Cirkus Humberto - nebo pohádek.

Pod režisérskou taktovkou Zdeňka Trošky se objevila i ve třech dílech Kameňáku jako Vilma Nováková. Ve čtvrtém pokračování komedie si ale zahrát odmítla. "Nabídka na natáčení čtvrtého filmu samozřejmě přišla, protože tvůrci chtěli zachovat hlavní postavy. Já ale měla pocit, že už toho bylo příliš. A navíc čtvrtý už netočil Zdeněk Troška, což také hrálo roli," okomentovala herečka své rozhodnutí. Původně ale netušila, že by se z komediálních filmů mohly stát divácké hity. "Když jsem si přečetla scénář, váhala jsem, jestli spolupráci neodvolat. Nakonec jsem si řekla, že tenhle film distribuce do kina stejně nevezmou, nepustí ho ani televize a já budu mít práci. Vůbec mě nenapadlo, že z něho bude takový fenomén," dodala herečka. Film Kameňák se stal ale součástí jejího kariérního profilu.

Zamilovala se také do cestování a okouzlila ji například i Indie, kde žije její starší dcera.

