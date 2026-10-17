Jako dítě bojovala o život, její první manžel vážně onemocněl a ani poslední roky nebyly jednoduché. Osud jí ale dopřál velkou lásku s Luďkem Munzarem, s nímž vytvořila jeden z nejznámějších párů českého hereckého světa.
Jana Hlaváčová prožila dvě manželství a mnoho bolesti. Osud jí připravil zkoušky už v dětství
Patřila k nejvýraznějším českým herečkám, diváci ji milovali pro její přirozenost, temperament i mimořádný talent. Jana Hlaváčová však za úspěchy na divadelních prknech a před kamerou skrývala také bolestné životní zkušenosti.
Herectví měla v krvi už od narození
Jana Hlaváčová přišla na svět 26. března 1938 v Praze, v rodině, kde divadlo představovalo přirozenou součást každodenního života. Její otec Jan Hlaváč měl natolik výrazné herecké nadání, že se mu otevřela dokonce možnost působit v Národním divadle. Profesionální dráhu si však nakonec nevybral, živil se jako úředník a divadlu se věnoval alespoň ochotnicky.
Umělecké sklony měla také Janina matka Helena, která se herectví učila u Karla Želenského, významného představitele Národního divadla. Není proto překvapením, že se k divadlu dostaly obě jejich dcery. Vedle Jany se herečkou stala i její o sedm let mladší sestra Daniela. Rodina navíc udržovala kontakty s významnými divadelními osobnostmi. Janinou kmotrou byla herečka Eva Adamcová, manželka režiséra Františka Salzera, zatímco Danielu u křtu provázela Míla Mellanová, průkopnice českého divadla pro děti a mládež.
Ačkoli se obě sestry nakonec vydaly stejnou profesní cestou, jejich povahy byly odlišné. Jana už odmalička milovala pozornost a vystupování, zatímco Daniela byla spíše uzavřená a mnohem více ji přitahovala matematika. Přesto se několikrát setkaly i pracovně. Poprvé už jako děti na scéně Divadla Jiřího Wolkera, později v Národním divadle a naposledy v devadesátých letech při společném účinkování v inscenaci Opala a její poklad.
V dětství málem přišla o život
Za pozdějším sebevědomým vystupováním Jany Hlaváčové se skrývala také mimořádně těžká zkušenost z raného věku. Během druhé světové války onemocněla paratyfem, závažnou infekční nemocí, která ji málem připravila o život.
Její zdravotní stav byl kritický a rodina se obávala nejhoršího. Pomoc nakonec přišla od strýce, který pracoval jako lékárník a dokázal pro nemocnou dívku obstarat lék. Jana se uzdravila, nemoc ale zanechala nepříjemné následky. Začaly jí výrazně vypadávat vlasy a lékařské doporučení tehdy znělo radikálně: ostříhat hlavu úplně dohola. Pro malou holčičku, která právě nastupovala do školy, to znamenalo další náročnou zkoušku.
Maminka jí pořídila ozdobnou vyšívanou čepičku, aby holou hlavu zakryla. Jenže spolužáci dokázali být krutí a pokrývku hlavy jí ze zvědavosti strhávali. Herečka později na toto období vzpomínala bez větší zatrpklosti. Potíže s vlasy ji však provázely také v dospělosti, a proto často využívala paruky, které se staly nenápadnou součástí jejího vzhledu.
První láska skončila bolestným rozchodem
Po absolvování DAMU nastoupila Jana Hlaváčová do Divadla J. K. Tyla v Plzni. Právě tam nejen získávala důležité herecké zkušenosti, ale také poznala svého prvního manžela, herce Jiřího Michného. Vzali se 12. srpna 1962 v Ostravě. Jejich svatba měla všechny náležitosti, které měly novomanželům podle tradice zajistit šťastnou budoucnost. Nechybělo házení rýže ani další svatební zvyky.
Jenže společné štěstí netrvalo dlouho. Jiřímu Michnému byla diagnostikována roztroušená skleróza, vážné neurologické onemocnění, které postupně zásadně omezilo jeho život. Nakonec musel odejít do invalidního důchodu. Manželům se narodila dcera Tereza, ale jejich vztah se postupně rozpadal. V roce 1965 získala Jana angažmá v pražském Národním divadle a spolu s dcerou se přestěhovala do hlavního města. S péčí o dítě jí výrazně pomáhala maminka.
S Jiřím Michným se nakonec rozvedla. Její první manžel zemřel v roce 1971, pouhých šestatřicetiletý. O této kapitole života herečka veřejně příliš nemluvila. Dokonce ani snímky z její první svatby nebyly dlouhá léta širší veřejnosti známé. Teprve později se na sociálních sítích objevily fotografie ostravského fotografa Květoslava Kubaly, které zachycovaly mladé novomanžele během svatebního dne.
Pro některé obdivovatele herečky bylo překvapením už samotné zjištění, že Luděk Munzar nebyl jejím prvním manželem.
Národní divadlo jí přineslo slávu i osudového muže
Přestup z Plzně na první českou divadelní scénu představoval pro Janu Hlaváčovou obrovskou profesní příležitost. Přesto z něj zpočátku neměla pouze radost. Ocitala se mezi hereckými legendami, jejichž práci do té doby obdivovala především z hlediště. Hned v jedné z prvních inscenací, Millerově dramatu Po pádu, měla například vystupovat po boku Karla Högera.
Nové prostředí ji natolik znervózňovalo, že několikrát uvažovala o návratu do Plzně. Nakonec však počáteční nejistotu překonala a postupně se stala jednou z nejvýraznějších osobností souboru. Velkou roli v tom sehrál také Luděk Munzar. Z kolegů se postupně stali blízcí přátelé a jejich vztah nakonec přerostl v lásku.
Svatbu měli 14. května 1969 na pražské Zbraslavi. Pro oba tím začala nová životní etapa, která se ukázala jako mimořádně pevná. O dva roky později, 28. prosince 1971, se jim narodila dcera Barbora, která se později rovněž prosadila jako herečka. Munzar navíc přijal za vlastní i Janinu starší dceru Terezu. Stal se pro ni důležitou otcovskou postavou a předal jí také svou vášeň pro koně. Tereza se jim následně věnovala i profesně.
Láska, která obstála i v těžkých časech
Jana Hlaváčová a Luděk Munzar patřili k nejslavnějším hereckým párům, přesto si dokázali vytvořit harmonické rodinné zázemí. O domácí povinnosti se dělili podle toho, kdo měl zrovna čas, a s péčí o děti jim pomáhala Růžena Landovská, která se stala téměř členem rodiny.
Munzar byl velkým milovníkem adrenalinu. Věnoval se koním, sportovnímu létání i automobilovým závodům, v nichž v roce 1989 získal titul mistra Evropy. Jana ho v jeho zálibách podporovala a stála při něm i během vážné nemoci. Po uzdravení se Munzar naplno věnoval také své milované vnučce Anně.
Poslední léta ve znamení nemocí
Zdravotní problémy nakonec zasáhly i Janu Hlaváčovou, která se postupně stáhla z veřejného života. Manželé si zůstávali vzájemnou oporou až do Munzarovy smrti 26. ledna 2019. Bylo mu 85 let.
Herečka poté žila v rodinném domě v pražských Modřanech obklopena svými nejbližšími. Zemřela 13. ledna 2024 ve věku 85 let, téměř pět let po svém milovaném manželovi.
Zanechala po sobě mimořádné herecké dílo i životní příběh plný těžkých zkoušek, velké odvahy a lásky, která přetrvala desítky let.