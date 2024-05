"Nechápala jsem, proč mi vše zakazují," vzpomíná Doleželová na dětství s epilepsií

Lékárnice a Miss z roku 2004 Jana Doleželová se v novém dílu seriálu 13. komnata rozpovídala o tom, jak bylo její dětství ovlivněno epilepsií, kterou jí diagnostikovali na základní škole.

"Když mi bylo devět let, chodila jsem do čtvrté třídy, tak jsem měla takové krátkodobé ztráty vědomí. Vypadalo to spíš jako zamyšlení. Dítě se kouká jiným směrem a nereaguje na žádné podněty. Stávalo se mi to jak doma, tak ve škole a ve škole to byl asi trochu problém, protože paní učitelka na mě mluvila a já jsem nereagovala," popsala plíživé začátky onemocnění. Jak vážně je nemocná, neměl nikdo tušení až do doby, kdy přišel první velký záchvat.

"Měla jsem jeden velký epileptický záchvat se ztrátou vědomí a křečemi. Bylo to ve čtvrté třídě, když končily vánoční prázdniny. Poslední, co si pamatuji, že jsem si chtěla utrhnout ze stromku sladkou figurku, vylezla jsem na stůl, a pak už si pamatuji jen, že jsem se vzbudila u lékaře," prozradila Doleželová. Ani poté, co lékaři identifikovali její problémy, ale ona sama nevěděla, co jí je. Rodiče se totiž rozhodli před ní diagnózu tajit. Kvůli své nemoci ale musela dodržovat přísný režim, který ji odlišoval od jejích vrstevníků, a ona podle svých slov nechápala proč.

"Měla jsem dost omezení, která jsem nechápala. Nesměla jsem se spolužáky na bruslák nebo na koupaliště. Kdyby mi to tehdy někdo vysvětlil, tak bych to určitě brala lépe. Takhle jsem to brala, jen jako že mi pořád něco zakazují," zavzpomínala na těžké chvíle svého dospívání.

Dnes je ale bez léků a žije v podstatě bez jakýchkoliv omezení. Jediné, co ji trápí, je strach o šestiletou dceru. To proto, že epilepsie bývá dědičná. Zatím je však holčička naprosto zdravá a Doleželová doufá, že to tak zůstane i do budoucna.