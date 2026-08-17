Ještě před několika měsíci to vypadalo jen jako přátelské vztahy mezi bývalými partnery. Jana Doleželová se ale po boku Davida Trundy začala objevovat stále častěji a nyní je jasno. Bývalý pár, který spolu má dceru Veroniku, se po zhruba šesti letech od rozchodu dal znovu dohromady. A nejde jen o občasná společná setkání. Doleželová přiznala, že spolu už několik měsíců dokonce žijí.
Jana Doleželová se po šesti letech vrátila k otci své dcery. Láska s Davidem Trundou dostala druhou šanci
Tohle čekal jen málokdo! Jana Doleželová a David Trunda po letech znovu tvoří pár. Bývalí snoubenci se rozešli po šesti letech vztahu, přesto je život nakonec svedl zpátky dohromady. Dnes už opět žijí pod jednou střechou a Jana přiznala, že návrat k otci své dcery má své důvody.
„Je to pravda. Novináři se mě hodně ptají a já vlastně ten soukromý život zase tolik nechci prezentovat. Takže to ale potom dává prostor nějakým spekulacím. A ano, je to tak… s tatínkem dcery, s Davidem, spolu žijeme už od začátku roku prakticky,“ potvrdila Jana v pořadu Showtime. Prozradila také, že společně strávili už loňské Vánoce. A důvod, proč je z návratu šťastná, je podle ní především jejich dcera. „Jsem ráda, protože tím pádem má Verunka zase kompletní rodinu. Doufám, že už to tak zůstane,“ dodala.
Ještě na jaře přitom Jana jakýkoliv návrat k bývalému partnerovi odmítala. Když se společně objevili na vyhlášení ankety Fotbalista roku, vysvětlovala, že má s otcem své dcery hezký vztah a na akci ho pouze doprovází. Postupně se ale ukazovalo, že jejich kontakt je mnohem intenzivnější.
Dvojice se přitom rozešla v roce 2020 po několika letech vztahu, během kterých se jim narodila dcera Veronika. Ani po rozchodu mezi nimi ale podle Jany nezůstala zášť. Naopak se snažili kvůli dceři zachovat respekt a dokázali se domlouvat bez naschválů. Právě to podle Doleželové mohlo nakonec vést až k jejich nečekanému návratu. „Společná minulost, už řadu měsíců společná přítomnost a společné budoucí plány. Ale hlavně to nejlepší pro naši dceru. Rodina pohromadě, jak to má být,“ napsala nyní Jana na sociální sítě. Po letech tak jejich láska dostává druhou šanci.