Jana Boušková za úsměvem skrývá bolestný osud. Po smrti manžela vychovala syna i neteř
Herečka Jana Boušková působí na obrazovce i v životě jako věčně usměvavá žena, osud jí ale naložil víc než dost. V pouhých osmadvaceti letech ovdověla, zůstala sama s malým synem a později se ujala i neteře, o kterou se její nemocná sestra nemohla starat. Opřít se nakonec mohla o Václava Vydru, z někdejšího kamaráda se stala její životní láska.
Herectví si musela vybojovat
Jana Boušková se narodila 8. května 1954 v Kladně. Herecký talent se u ní projevoval už odmala, přesto dlouho váhala, zda se na uměleckou dráhu vůbec vydat. Jedním z důvodů byla dyslexie, která jí komplikovala čtení a na gymnáziu se stala ještě výraznější překážkou. Původně uvažovala spíše o praktickém povolání a chtěla se stát zubní laborantkou.
Nakonec ale zvítězilo herectví. Po dvou letech gymnázia přešla na konzervatoř, kde už studovala její starší sestra Eva. Právě tam se Jana začala pohybovat mezi lidmi, kteří později výrazně ovlivnili její osobní i profesní život. Jedním z nich byl i mladší spolužák Václav Vydra, syn slavné herečky Dany Medřické.
Václav Vydra ji miloval dřív, než ona jeho
Václav Vydra k Janě už tehdy cítil víc než jen kamarádství. Ona ale jeho city neopětovala a brala ho jako blízkého přítele, se kterým si rozumí hlavně lidsky a pracovně. Jednou se jí na to dokonce přímo zeptala Dana Medřická, se kterou Jana natáčela inscenaci Vlny nad námi.
Boušková jí tehdy upřímně řekla, že ví, že ji Vašek má rád, ale ona to stejně necítí. Baví ji s ním hrát divadlo, líbí se jí jeho humor, ale nemiluje ho. Dana Medřická na to prý odpověděla větou, která se později ukázala jako téměř prorocká: „Já vím, on je pro tebe mladej, ale co ty víš, co ti život přinese.“
S Danou Medřickou se Jana potkala také v legendárním seriálu Žena za pultem, kde hrála její vnučku. V seriálu ztvárnila dceru hlavní hrdinky Anny Holubové, kterou hrála Jiřina Švorcová. Ta na mladou kolegyni později vzpomínala s velkou náklonností.
„Režisér Dudek o ní říkal, že co řekne, to je pravda. Byla totiž naprosto přirozená, věrná, a jak byla samozřejmá i na divadle, tak byla samozřejmá i v civilu. Myslím, že jsme si dost rozuměly, i jsem o ní dost věděla, protože měla problémy se svou sestrou, která byla zajímavá osobnost. Původně byla herečkou u Jiřího Wolkera, ale pak se na herectví vykašlala a šla zpívat do sboru Národního divadla. Byla starší než Jana a měla k ní takový protekcionistický vztah. Neustále jí mluvila do života, co a jak má dělat a tak dále. Jana byla dívka samostatně uvažující, tak to jako dost nelibě nesla, a vím, že jsem s její sestrou měla na tohle téma dlouhé rozhovory, že i když je její starší sestra, tak je už dospělá a nemůže jí autoritativně zasahovat do života, to se prostě nedělá.“
Tragédie v rodině přišla příliš brzy
V době natáčení Ženy za pultem už měla Jana Boušková po škole a byla v angažmá Národního divadla. Její starší sestra Eva ale procházela složitým obdobím. Byla vdaná za divadelního režiséra Ivana Weisse, který byl o třicet let starší. V pětadvaceti letech už měla malou dceru Terezu, ale v manželství šťastná nebyla a chtěla se rozvést.
Ivan Weiss rozchod neunesl. V roce 1976 si vzal život a Eva ho našla. Jana o tom později mluvila jako o ráně, která její sestru poznamenala navždy. „Jejich rozchod řešil svou smrtí. Eva ho našla a myslím, že se v ní stalo něco, co se už pak nikdy nedalo úplně vymazat nebo napravit,“ prozradila před lety.
Eva se tak velmi mladá stala vdovou. Oporou jí tehdy byla dvaadvacetiletá Jana. Sama ještě netušila, že ji o pár let později potká podobně krutý osud.
Osudová láska k Petru Svojtkovi
Jana se zamilovala do herce Petra Svojtky, který býval považován za mimořádný talent své generace. Byl o osm let starší a oba se potkávali v Národním divadle. Diváci si ho mohou pamatovat například ze seriálu Okres na severu, z pohádky Malá mořská víla, kde hrál prince po boku Miroslavy Šafránkové, nebo nepřímo z Tří oříšků pro Popelku, kde namluvil prince Pavla Trávníčka.
Začátek jejich manželství byl šťastný, jenže do vztahu zasáhl alkohol. Kateřina Macháčková na soužití se Svojtkou vzpomínala otevřeně a bez příkras. „U Petra byl problém, že když jsme se seznámili, byl v pohodě, tehdy abstinoval. Pak si dal jedno pivo, druhé… A pití v něm běsy vybudilo. Kvartálně to bylo nesnesitelné. Když jsme měli malého Péťu, držel mi celou noc nůž pod krkem, jestli mu důvěřuji. Nebo chodil opilý, vracel se ve čtyři ráno, že s nějakou kolegyní rozhazovali mouku po Petříně,“ vzpomínala.
Právě tyto stavy nakonec přispěly k rozpadu jejich manželství. Ani později se ale Petr Svojtka alkoholu zřejmě nedokázal úplně vzdát. Jana Boušková se do něj přesto zamilovala a vzali se. Narodil se jim syn Jan.
Smrt den po narozeninách
Rok 1982 se stal pro Janu Bouškovou osudovým. Petr Svojtka, který podle vzpomínek blízkých rád vyhledával adrenalin a risk, se jedné noci nevrátil domů. Posilněný alkoholem si sedl na oje mezi dvěma tramvajovými vozy a spadl. Zranění byla tak vážná, že jeho tělo nebylo možné bezprostředně identifikovat.
Tragédie se odehrála den po Janiných osmadvacátých narozeninách. Zůstala sama s dvouapůlletým synem a najednou musela řešit nejen bolestnou ztrátu, ale i praktické starosti. Musela se odstěhovat z bytu, který byl považován za příliš velký, a začít znovu.
„Musela jsem se vystěhovat z „nadměrného“ bytu a nový byt úplně zrekonstruovat. A to mě dost zaměstnalo. Zaplaťpánbůh. Jsem dost šetrná, takže než mi byl vyměřený vdovský důchod, s penězi jsem jakž takž vyšla a také mi pomohli v divadle,“ vzpomínala v rozhovoru pro Prima Ženy.
Vedle divadla a rodiny jí byl tehdy velkou oporou právě Václav Vydra. A v těžkém období se postupně začalo měnit i to, co k němu Jana cítila.
Z přátelství se stala láska
Václav Vydra byl po jejím boku ve chvílích, kdy se potřebovala znovu postavit na nohy. Jana si tehdy začala uvědomovat, jak pevného a spolehlivého člověka v něm má. Přátelství se proměnilo v lásku.
Vydra kvůli Janě odešel z manželství s Danou Homolovou. Ta se podle všeho zachovala velmi velkoryse a dodnes s ní má herec dobré vztahy. Vztah Vydry a Bouškové se postupně stal jedním z nejstabilnějších partnerství českého showbyznysu.
Společně vychovali Janina syna Jana. Později se ujali také její neteře Terezy, dcery sestry Evy. Eva kvůli nemoci nemohla o dceru pečovat, a tak si Jana vzala Terezu k sobě, když jí bylo šest let. Starala se o ni až do dospělosti.
Tajná svatba po třiadvaceti letech
Janina sestra Eva zemřela v roce 2004 ve věku 53 let po dlouhé nemoci. O dva roky později se Jana Boušková a Václav Vydra rozhodli svůj dlouholetý vztah oficiálně stvrdit. Vzali se v roce 2006 po třiadvaceti letech společného života.
Svatba proběhla v tajnosti, v malém kostelíku v Nezabudicích na Křivoklátsku. Velká gesta nepotřebovali. Po všem, čím si prošli, pro ně bylo důležitější soukromí, klid a jistota, kterou v sobě po letech měli.
Dnes spolu žijí spokojený rodinný život. Děti Terezy berou Janu jako babičku a herečka se netají tím, že je po všech životních zkouškách vděčná za to, co má. Její příběh není jen příběhem známé herečky, ale také ženy, která musela opakovaně zvládnout bolestné ztráty, převzít odpovědnost za druhé a přesto si uchovat laskavost, humor i schopnost rozdávat radost.