Dlouhých patnáct let prožila herečka a autorka několika úspěšných knih Jana Bernášková po boku scénáristy Rudolfa Merknera, se kterým má syna Theodora. Jejich manželství se ale rozpadlo a každý z partnerů se vydal vlastní cestou. Bernášková už dokonce našla novou lásku. Zkouškou pro ni však budou nadcházející vánoční svátky.
Herečka Jana Bernášková prožívá šťastné období po boku nové lásky, její rodinné uspořádání je však stále velmi netradiční. Svátky totiž plánuje trávit se svými dvěma expartnery, s nimiž má děti a udržuje přátelské vztahy. Jak sama říká, důležitá je pro ni harmonie — i když to občas znamená dost neobvyklé Vánoce.
„Randím. Teď někoho mám, ale ještě si to necháváme pro sebe. Je to ještě takové křehké,“ svěřila se v rozhovoru pro Super.cz. Vánoce ale po boku své současné lásky nestráví. Společnost jí naopak budou dělat lásky bývalé. „Ne, o Vánocích u nás nebude. Bude tam tatínek Justýnky (dramatik David Drábek – pozn. redakce), tatínek Theodora, moji rodiče a já. Máme to vždycky v takové širší rodině,“ popsala složení u štědrovečerního stolu. Že by to pro nového partnera mohlo být bolestivé, si ale nemyslí. „Všechno je tak, jak má být. Krok po kroku. Já nikam nespěchám,“ říká herečka.
Ne vždycky ale měla Bernášková se svými bývalými partnery tak dobré vztahy jako teď. V minulosti se hned několikrát rozpovídala o tom, jak těžké období si prožili po rozchodu s Drábkem. Kvůli nesmiřitelným sporům o dceru skončili u soudu, a jelikož cesta k dohodě se zdála nemožná, hrozila jim soudkyně, že malé děvčátko raději umístí do dětského domova. Bernášková po letech vzpomínala na to, že důvodem soudu nebyla ani tak touha mít dceru u sebe jako Drábkova snaha o to, aby se k němu vrátila. Podle jejích slov měl pocit, že když bude mít dceru v péči, ona se k němu vrátí. „On vlastně začal žádat o střídavou péči, Justýnce byly tři roky, když jsem odešla. Říkal, že chce vychovávat svoji dceru. S odstupem jsem pochopila, že on potřeboval ten boj,“ řekla Bernášková v podcastu Agáty Hanychové a Ornelly Koktové.
Do stavu, kdy spolu dnes tráví svátky, se dostávali velmi složitě. „Mnohokrát to bylo na ostří nože, nerozuměli jsme si, každý jsme chtěli jinak pravidla porozchodového života, to je jasné, ale je opravdu dobré odpouštět. Odpustit tomu druhému, odpustit sobě. Ten druhý rodič bude už navždycky součástí vašeho života, nikdy ho úplně neodstřihnete. Tím rosteme, učíme se být tolerantní,“ doplnila Bernášková pro eXtra.cz. „Já jsem si tenkrát řekla, že to zvládneme a dáme to, a i když byla období, kdy jsem ho nesnášela stejně, jako nesnášel on mě, tak jsme se k sobě vždycky chovali slušně,“ prozradila herečka recept na to, jak podobné situace zvládnout.