Herečka a spisovatelka Jana Bernášková ukázala i svou méně dokonalou tvář. Na Instagramu se jí podle vlastních slov někdy dělá až úzko, protože má pocit, že všichni kolem ní zvládají život lépe. Sama přitom přiznává, že její herecká kariéra v posledních letech zrovna nekvete. „Za poslední čtyři roky jsem nenazkoušela ani jedno nové představení. To je na herečku fakt dlouho,“ svěřila se. A nejen divadlo, za poslední rok prý nenatočila ani film, ani seriál.
Jana Bernášková má Instagramu plné zuby. Přiznala věci, které by jiné celebrity raději zatajily
Na sociálních sítích to často vypadá, že všichni kolem nás zvládají život levou zadní. Jana Bernášková se ale rozhodla ukázat i jeho méně naleštěnou stránku. Otevřeně přiznala, že poslední roky nejsou zrovna podle jejích představ, a prozradila, co všechno se jí nedaří.
Herečka, která se v posledních letech věnovala také psaní a vydala několik knih, ale nechce předstírat, že má všechno dokonale pod kontrolou. Na sociální síti proto vyjmenovala věci, které se jí nedaří. Přiznala, že někdy křičí na děti, zapomíná, co jí kdo řekl, neomluví se, nezvedá telefony, protože je přehlcená, a v každém druhém příspěvku udělá chybu. A s odzbrojující upřímností dodala i to, že stále kouří, přestože už to mnohokrát slíbila změnit. K tomu si prý v noci dopřává hranolky s kečupem a sýrem a cvičení, které si předsevzala, po pár měsících zase vzdala.
O to zajímavější je její přiznání v době, kdy se její soukromý život výrazně proměnil. Po patnácti letech manželství se scenáristou Rudolfem Merknerem se v roce 2024 rozešli. Společně mají syna Theodora, zatímco Jana má z předchozího vztahu s režisérem Davidem Drábkem dceru Justýnu. A přestože rozchod s Merknerem znamenal velkou životní změnu, dnes spolu podle Jany dokážou velmi dobře vycházet a pomáhají si. Herečka navíc přiznala, že už není sama a v jejím životě je nový muž.
Právě proto možná její slova působí tak osvěžujícím dojmem. Bernášková totiž nepředstírá, že po rozvodu začala žít dokonalejší život, že má bezchybnou domácnost, skvělou kariéru a vždycky zvládá být tou nejlepší mámou. Naopak přiznává hádky, přešlapy, pracovní nejistotu i vlastní zlozvyky. A nakonec svým sledujícím vzkázala něco, co se na sociálních sítích snadno ztrácí pod záplavou úspěchů a dokonalých fotografií. „Je normální mít období, kdy se všechno nedaří. I období, kdy se vám nedaří nic. Buďte v klidu, mají to tak úplně všichni.“
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Zdroj: Instagram Jany Bernáškové