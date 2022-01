Jana Adamcová se seznámila se synem Pabla Escobara. Zahořeli jsme city, tvrdí

Před časem se Adamcová zamilovala do seriálu Narcos. Sehnala si knihu syna Pabla Escobara a naprosto příběhu propadla. "Mám pocit, že to, co prožili, se nedá prožít za jeden život. To není seriál Narcos, ale čistá realita. To mě vedlo k tomu se s ním spojit po Facebooku," řekla v rozhovoru pro Blesk.

Z knihy zjistila, že se Sebastián Marroquin snaží odprosit od lidí, kterým jeho otec ublížil. "Sám přiznává, co jeho rodové jméno v Kolumbii způsobilo, a jako pokračovatel rodu chce trochu napravit jeho pověst."

Adamcová Marroquina kontaktovala přes Facebook a začali si pravidelně psát. Ačkoli se znali jen přes zprávy, evidentně v něm vzbudila důvěru a on ji následně pozval, ať za ním přijede do Kolumbie. Ještě před cestou se sblížili a stali se z nich blízcí přátelé. "Myslím, že jsme zahořeli city, které se těžko popisují. Ale máme k sobě hodně blízko."

Marroquin ji poprosil, zda by mu nepomohla představit jeho knihu českému publiku. "Domluvili jsme se, že bych mohla do Česka přinést jeho knihu a postarat se o její vydání v češtině." Momentálně pracují na překladu.

Po roce se Jana rozhodla, že na výlet do Kolumbie skutečně vyrazí, přestože je země vnímaná jako nebezpečná. "Všichni si klepali na čelo, jestli jsem se nezbláznila, že tam chci letět. Varovali mě, ať si dám pozor, a báli se o mě víc než já," přiznala. Nejdříve vyrazila do Bogoty, pak se přesunula do Medellínu, kde má Escobar hrob. "Pronajala jsem si tam auto a hodně to projela. Dá se tam velmi levně objednat průvodce, který vás po těch místech provede a od kterého se dozvíte hodně věcí." Adamcová by chtěla napsat knihu o své cestě a zahrnout do ní své zážitky.



Společnou budoucnost se Sebastianem si ale Adamcová představit nedokáže. "Máme spolu krásný přátelský vztah, mám ho hodně ráda. Když se zamiluji, umím si představit vztah s kýmkoliv. Když miluji, tak hory přenáším. Ale vzdálenost mezi námi, jak geograficky, tak historicky i mentálně, je moc velká. Máme hluboký vztah, ale oba víme, že on patří tam a já sem," dodává.

Jana Adamcová je stále provdaná za režiséra Jiřího Adamce.