Svět bývalé moderátorky Jany Adamcové se začíná rozpadat. Začátkem tohoto týdne prožila možná svůj nejhorší den v životě. Náhle jí totiž zemřela milovaná maminka. Té podle dostupných informací selhalo srdce, doma bez pomoci ležela několik hodin, a když byla konečně objevena a přivolána záchranka, lékaři jí už nedokázali pomoci.
Jana Adamcová prochází peklem. Soudní tahanice o manžela a smrt milované maminky
Bývalá moderátorka Jana Adamcová prožívá jedno z nejtěžších období svého života. Náhle jí zemřela milovaná maminka, které podle informací médií selhalo srdce. Smutná událost přichází ve chvíli, kdy se Adamcová dlouhodobě potýká také s náročnou situací kolem soudu o opatrovnictví svého muže.
„Maminko moje milovaná, měj se tam nahoře dobře,“ napsala ke snímku hořící svíčky Adamcová a přidala emotikon bílé holubice. „Ta bolest se nedá popsat. To prázdné místo po tobě nikým nahradit. Už nikdy nic nebude stejný,“ dodala ještě na svém profilu na Instagramu. Podle zjištění deníku Blesk toho bylo na Janinu maminku v poslední době prostě moc. Velmi emotivně prý prožívala to, čím její dcera prochází kvůli nemocnému manželovi, režisérovi Jiřímu Adamcovi. Ten trpí frontotemporální demencí a musí mít nepřetržitou péči. Proto je umístěn v sanatoriu, kde se mu dostává všeho, co potřebuje. Adamcová se také soudně domáhá svěření svého muže do opatrovnictví. V tom jí ale brání syn z prvního manželství.
Čtěte také: Jiří Adamec žije v luxusním sanatoriu za více než 100 tisíc měsíčně
„Ona se tím strašně trápila. Pořád to měla v hlavě, co se její dceři Janě děje. Ten tlak byl hrozný,“ prozradila její sousedka. Možná poslední ranou pro maminku Adamacové bylo to, že před měsícem přišla o svého věrného pejska. Zkrátka už toho na ní asi bylo příliš a srdce vypovědělo službu.
Sama Jana se situací ohledně svého muže také velmi trápí. Soud ho nesvěřil ani jí, ani synovi, který svého otce po rozvodu s jeho matkou zavrhl, ale určil mu veřejného opatrovníka. Adamcová se o něj přesto stará. To, jak se cítí, naznačila začátkem března, kdy Adamec slavil své 78. narozeniny. K těm mu popřála kromě jiného také na Instagramu, kde se svěřila, jak moc jí chybí jeho podpora, na kterou byla dlouhé roky zvyklá. „Nikdy dříve tolik nechybělo to, že už mě není schopen bránit, jako mi to chybí teď. Protože vím, že by dal pár lidem do držky,“ napsala a naznačila tím, že její muž by byl velmi nespokojen, kdyby si byl schopný uvědomit, co všechno se kolem něj děje a jakým tlakům žena, s níž má dvě děti, musí čelit.