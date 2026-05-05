Moderátorka Jana Adamcová má za sebou zkušenost, která se možná na první pohled jeví velmi nepříjemně, nakonec z toho ale bylo pohlazení pro duši. Manželka režiséra Jiřího Adamce si potvrdila, že má cenu se k lidem chovat slušně a ohleduplně, protože dobro se podle jejích slov vrátí.
Jana Adamcová měla autonehodu. To, co se dělo potom jí vehnalo slzy do očí
To, co nejdřív vypadalo jako obyčejná dopravní nehoda, se pro Janu Adamcovou změnilo v silný životní moment. Po kolizi s neznámou řidičkou se připravovala na to nejhorší, místo toho ale zažila nečekanou lidskou poctivost, která ji hluboce zasáhla. Moderátorka se o emotivní zkušenost podělila veřejně a vyslala vzkaz, který rezonuje mezi lidmi.
Celá věc, kterou popsala na svém facebookovém profilu, začala autonehodou. „Jela jsem autem u nás v Dejvicích a z vedlejší silnice do mě něco narazilo. No, spíš mě to jen lízlo. Autíčko menší než moje, paní řidička starší než já. Jí jen upadla SPZ, já nějakou škodu měla, ale nepřipadala mi až tak velká,“ rozepsala se Adamcová, která prý drobnou nehodu ani nechtěla řešit. „Paní se mě zeptala, zda to chci řešit přes pojišťovnu, nebo že mi opravu zaplatí i bez pojišťovny, pokud by to nebylo moc. Bylo mi líto si od ní něco brát, ani bych nevěděla kolik, a měla jsem pocit, že ten nárazník stejně určitě sama za chvilku někde odrbu,“ přiznala sebekriticky.
„Mám v posledních letech a měsících hodnoty velmi posunuté, spoustu věcí už neřeším a dívám se na lidi kolem sebe s mnohem větším pochopením a soucitem,“ říká bývalá tvář sportovních novin, která se už roky stará o nemocného manžela. „Tak jí říkám: ‚Já ani nevím, kolik by ta oprava stála, třeba je to blbost, asi to nechme být.‘ Pro jistotu mi ale paní nadiktovala číslo telefonu, že kdyby náhodou… Nic jsme si nekontrolovaly, ani občanky, ani to, jestli ten mobil, co mi nadiktovala, vůbec existuje. Prostě jsme se rozešly s tím, že uvidíme,“ nastínila, jak se rozhodla věc řešit nebo spíše neřešit.
Mechanik ji ale vyvedl z omylu. „Pak jsem zavolala majiteli servisu a poslala mu fotku. A on říká: ‚No, vypadá to jako malá škoda, ale ten chromový nárazník se musí vyměnit celý, s tím nic neudělám. Takže to klidně může být i 15 tisíc. Taky tam bude nějaké drobné lakování. Já bych to na tu pojišťovnu ohlásil.‘“ Jenže Adamcová neměla jiné kontaktní údaje než telefonní číslo.
„Zavolala jsem paní, nezapřela mě, nepráskla s telefonem. Řekla, ano, nahlásíme to tedy pojišťovně. Vše oznámila a vyplnila. Nemusela. Nemusela nic. Neznala jsem její totožnost, měla jsem jen její číslo, které mohlo být vymyšlené. Ta vzájemná důvěra a poctivost mi dnes udělaly krásný den. Já to ani nechtěla řešit, protože mi jí bylo líto, fakt jsem ji nechtěla obrat o žádnou korunu ani o bonus u pojišťovny. A ona mi to vrátila. Někdy nám možná připadá, že se dobro nevyplácí. Není to tak. Třeba to není hned. Třeba přijde ve chvíli, kdy už jsme zapomněli. Ale ono se nám to vrátí. Jen to chce čas a chovat se k ostatním i nadále poctivě a slušně,“ zakončila nadšená Jana.