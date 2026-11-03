Takový životní režim ale neměl odjakživa. Výraznou proměnou prošel především po roce 1977, kdy se ve čtyřiceti letech rozhodl s rodinou opustit Československo. Doma byl jedním z nejpopulárnějších herců své generace, za hranicemi však jeho dosavadní sláva téměř nic neznamenala. V Kanadě a později ve Spojených státech musel začít prakticky od začátku.
Jan Tříska by oslavil 90. Po emigraci začínal od nuly a v Americe si všechno musel vybojovat
Jan Tříska patřil k lidem, kteří na sebe dokázali být mimořádně přísní. Vstával brzy, den začínal během bez ohledu na počasí, hlídal si kondici, jedl střídmě a držel se vegetariánské stravy. Zelený čaj, pohyb a disciplína pro něj byly samozřejmostí. Nešlo přitom jen o fyzickou formu. Zakládal si také na paměti a schopnosti zůstat neustále připravený.
Právě tehdy se naplno projevila jeho houževnatost. Postupně se prosadil v americkém divadle i filmu a dostal se také k hollywoodským produkcím. Tréma a pochybnosti ho podle všeho provázely dál, navenek si je však nemohl příliš dovolit ukazovat. Každé ráno ještě za tmy vybíhal do ulic a teprve potom mířil před kameru nebo na jeviště.
Minulost příliš neřešil
O svém americkém životě Tříska nikdy příliš nemluvil. Stejně zdrženlivý byl i při vzpomínání na vlastní minulost. Staré filmy si nepouštěl a k tomu, co už bylo, se podle svých slov příliš vracet nepotřeboval. Jeho život po emigraci nyní podrobněji mapuje také kniha publicisty Michala Bystrova Jan Tříska: Jakápak nostalgie?, pro kterou jeho manželka Karla Chadimová zpřístupnila hercovy zápisníky a další soukromé materiály.
Když se ale Tříska přece jen rozhodl otevřít rodinné vzpomínky, dokázal být velmi konkrétní. Silnou osobností pro něj byla především maminka Marta Dlouhá, která pocházela ze Soběslavi. „Moje maminka Marta Dlouhá se narodila v Soběslavi 16. listopadu 1904. Její tatínek Karel Dlouhý, můj dědeček, kterého jsem nikdy nepoznal, byl včelař a podnikatel. Pravděpodobně malý a skromný podnikatel. Dlouhý – Med – Soběslav zněl reklamní slogan jeho firmy. Prodával med, ovocný sirup a elixír z jalovce jménem Živa, podporující vitalitu. Vlastnil včelíny v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku,“ vzpomínal.
Jeho matka díky rodinnému zázemí získala na svou dobu neobvyklé zkušenosti. Uměla maďarsky, její otec ji poslal také do Anglie, kde se naučila anglicky, a už na začátku dvacátých let ovládala řízení auta. Později překládala dětské knihy z angličtiny a němčiny.
Dětství v chladu a skromnosti
Po svatbě s psychologem Karlem Třískou žila rodina v malém domku v pražských Nebušicích. Komfortu v něm příliš nebylo. Chyběla teplá voda, plyn i lednička a každý den se muselo zatápět v kamnech. „V pokoji, ve kterém jsme slavili Vánoce, jsme topili jen jednou ročně. Zpívali jsme před rozsvíceným štědrovečerním stromečkem Narodil se Kristus Pán v rukavicích, navlečeni do svetru, s otevřenými okny, aby se vyvětral hustý kouř linoucí se z neposlušných kamen,“ popisoval Tříska.
Právě od matky si zřejmě odnesl i část celoživotní disciplíny. Byla českobratrskou evangeličkou a skromnost i odříkání považovala za přirozenou součást života. „Ale na to jsme si všichni rádi zvykli, patřilo to ke kultuře, kterou maminka vytvářela. Byla českobratrská evangelička a součástí její víry bylo jakési luteránské odříkání a disciplína. Odmítala stát ve frontě na maso, které bylo drahé a na lístky,“ vzpomínal.
Rodina si místo toho pomáhala tím, co si dokázala vypěstovat nebo najít. Na zahradě rostla zelenina, v Divoké Šárce se sbíraly kopřivy, pampelišky, šťovík i spadaná jablka. „A tak jsme už v padesátých letech byli se sestrou dobře živení vegetariáni,“ dodal Tříska.
Herecká hvězda, za kterou chodily davy
Talent se u něj projevil už na Nerudově gymnáziu v Hellichově ulici. Tamní dramatický kroužek vychoval celou řadu pozdějších hereckých osobností. Po studiu DAMU se Tříska dostal rovnou do Národního divadla a později do Divadla za branou. Právě tam vytvořil s Marií Tomášovou mimořádně populární dvojici Romea a Julie. Na jejich představení chodily davy mladých lidí a Tříska se stal jedním z výrazných hereckých idolů své generace.
Jeho soukromý život se mezitím spojil s herečkou Karlou Chadimovou. Nebyla prý snadnou kořistí a Tříska ji musel dlouho získávat. V roce 1968 se vzali v kostele U kapucínů na pražském Loretánském náměstí. O rok později se jim narodila dcera Karla, později přibyla druhá dcera Jana. Rodina žila ve vile v pražské Sibeliově ulici a Třískova kariéra byla na vrcholu. Přesto se dokázal všeho vzdát.
V roce 1977 začal znovu
K odchodu z Československa se rozhodl v době sílícího tlaku komunistického režimu na lidi spojené s Chartou 77. S Václavem Havlem, který patřil mezi Třískovy blízké, ho pojily nejen osobní vazby, ale i podobné názory na tehdejší poměry. Emigrace pro něj znamenala radikální životní řez. Československá hvězda se na Západě znovu stala hercem, který musel chodit na konkurzy, přesvědčovat režiséry a dokazovat, co umí. Právě v tomto období se jeho pověstná disciplína stala téměř životní nutností.
Nakonec se prosadil i v amerických filmech a divadle a po pádu komunismu se začal vracet také před české kamery. Minulost ale nikdy nepěstoval jako pomník. Mnohem důležitější pro něj zůstávalo to, co právě dělal.
Poslední tajemství zůstalo bez odpovědi
I když se během let podařilo rekonstruovat velkou část Třískova pozoruhodného života, jeho úplný závěr zůstává dodnes spojený s otázkami. V září 2017 se v Praze pohyboval po Karlově mostě. U sousoší Panny Marie a svatého Bernarda se dostal na kamennou zídku a následně spadl do Vltavy. Po převozu do nemocnice zemřel 25. září 2017.
Bylo mu osmdesát let. Dne 4. listopadu 2026 by Jan Tříska oslavil devadesáté narozeniny. Za sebou zanechal kariéru rozdělenou mezi dva světy – české divadelní a filmové prostředí, v němž se stal hvězdou už jako mladý muž, a americkou etapu, kde si své místo musel znovu tvrdě vybojovat. A právě schopnost nezůstávat stát na místě ho možná vystihovala nejlépe.