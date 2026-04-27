V podcastu Ezopindy si první český Bachelor Jan Solfronk a moderátor Jakub Kotek nebrali servítky a nevhodně komentovali postavy účastnic. Zejména jedné. „Oproti těm holkám je prostorově nejvýraznější,“ uvedl Jakub Kotek. Na to Jan Solfronk pobaveně reagoval slovy: „A já ti říkám, že by sis to s ní užil. A já taky.“ Jejich slova vyvolala pobouření nejen u sledujících, ale také u moderátorky Lindy Bartošové, která hlasitě bojuje za práva žen.
Jan Solfronk znovu zaútočil na novinářku, která ho nazvala zoufalcem
Před několika týdny vyvolal první Bachelor Jan Solfronk rozruch, když se velmi nevhodně vyjadřoval spolu s moderátorem Jakubem Kotkem o účastnicích soutěže. A nyní se rozhodl pro pokračování.
Bartošová se proto rozhodla úder vrátit. „Nevím, kde jste vzali ten dojem, že máte vůbec právo komentovat ženský těla tímhle stylem. Dva absolutní zoufalci,“ řekla oblíbená moderátorka. Oba dva se následně snažili vysvětlit, že to tak nemysleli, a tím to mohlo celé skončit. Jenže Solfronk si nedal pokoj a nyní se obul přímo do moderátorky.
„Jako podle Lindy Bartošové jsem zoufalec. Trefila se do fáze, kdy já jsem se probudil a byl jsem úplně volezlý. Chodil jsem a sněžilo za mnou, jak ze mě slejzala kůže, takže ona se trefila. Kdybych chtěl, tak ji na tomhle utavím, protože ona je novinářka, tak si to měla zjistit, jak se cítím, ona si to nezjistila,“ řekl. „Jestli jsi to věděla, tak jsi mě chtěla bodnout pod ty žebra a dotknout se mě. Pokud jsi to věděla, že já řeším nějaké věci ohledně ekzému, tak ses opřela do lidí, co to také řeší, a to jsou miliony,“ postěžoval si v narážce na své nedávné zdravotní problémy.
O těch se rozepsal na svém profilu na Instagramu. ,„Měl jsem pocit, že moje tělo je krunýř. Já jsem se nemohl hýbat. Bylo to strašné. Každý pohyb vás strašně bolí, každý záhyb, otočení hlavou, pokrčení rukou, sedání. Všechno strašně bolí. Nejenže to nevypadá hezky na té kůži, ale opravdu je to bolestivé. Do toho ta nespavost,“ zoufal si podnikatel.
V okamžiku, kdy Solfronk zaútočil na Bartošovou, už toho bylo moc i na Kotka, který překvapeně reagoval. „Honzo, nechme to už být. Realita je, že 99 % lidí ten konkrétní podcast vůbec nevidělo. Naše posluchačky znají kontext, vyjádření jsme poskytli a tím to končí. Kdo chce, ať si kopne, ale já vím, že seš božan,“ snažil se celou věc urovnat. Zřejmě se to ale moc nepovedlo a vystoupení vyvolalo pobouření. „Tomu říkám pravé chlapáctví! Udělat chybu a pak veřejně plakat, že to bylo kvůli ekzému. Příště bych možná poradila nelézt do talkshow, když je mi blbě,“ napsala na příklad herečka Berenika Kohoutová.