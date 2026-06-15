Jan Saudek býval po většinu života symbolem nespoutanosti, provokace a bohémské energie. Dnes je ale podle slov své manželky Pavlíny Saudkové úplně jiným člověkem, než jakého si veřejnost pamatuje z médií. Legendární fotograf, kterému je 91 let, se stáhl do ústraní a svůj každodenní život tráví v tichu, klidu a za pomyslnou zdí, za kterou už pouští jen málokoho.
Jan Saudek se stáhl za pomyslnou zeď. Manželka promluvila o těžké současnosti slavného fotografa
Jan Saudek býval symbolem bohémské nespoutanosti a výstřednosti, dnes ale podle manželky Pavlíny žije v ústraní a za pomyslnou zdí, za kterou pouští jen málokoho. Legendární fotograf už téměř nikam nechodí, hodně odpočívá a jeho žena otevřeně přiznává, že současnost slavného umělce je úplně jiná než obraz, který si veřejnost pamatuje.
Pavlína Saudková, která je původní profesí novinářka a fotografka a za Jana Saudka se provdala před dvanácti lety. O současném stavu svého manžela se jí nemluví snadno, dokonce zaznačila, že jeho zdraví už není dobré. „Je těžké to popsat. Každopádně už si nepředstavujte toho Jana Saudka, který byl známý v médiích svým bouřlivým životem,“ uvedla.
Žena slavného fotografa tím dala jasně najevo, že éra výstředního umělce, který miloval pozornost a působil, jako by se před světem nikdy nezastavil, je minulostí. Dnešní Saudek žije mnohem tišeji. „Jeho život je teď velmi klidný, je víceméně v ústraní, málokoho přijme a už vůbec nikam nechodí. Myslím, že ve svých letech na to má naprosté právo,“ poznamenala Pavlína.
Přestože jde o těžké životní období, dokáže v něm jeho žena někdy najít i zvláštní druh humoru. Sama přiznává, že některé chvíle jsou náročné, jiné ale až tragikomické. „Hodně odpočívá. Vzhledem k tomu, že ta hlava už slouží tak, jak slouží, často se mu věci pletou. Někdy je to velmi vtipné,“ popsala.
Jako příklad uvedla situace, které v sobě mají něhu, absurditu i bolest zároveň. „Naposledy se ptal, když jsem vypravovala děti do školy, jestli on teda do školy nemusí. Tak jsem ho ujistila, že nemusí. Velmi často volá některá slova, nejčastěji – Pájo, pomozte mi! Asi čtrnáct dní zpátky, když jsem se ho šla zeptat, co potřebuje, tak řekl, jestli bych mu pomohla zabít Karla Hermanna Franka,“ vzpomínala Pavlína, která má se Saudkem tři děti a i po letech mu zůstává velkou oporou. Zajímavé je, že si spolu stále vykají.
Za gesty byla zranitelnost
Jan Saudek si celý život budoval obraz výstředního bohéma, který si nebere servítky, rád provokuje a je nepřehlédnutelný, kamkoliv přijde. Podle Pavlíny Saudkové to ale nebyla celá pravda. Výrazná gesta, teatrálnost a sebevědomé vystupování podle ní do určité míry sloužily jako ochrana před světem.
„Pod tím je neskutečná citlivost a zranitelnost. Má kolem sebe hodně pevnou hradbu a veškerá ta gesta, taneční chůze a předvádění se je jen zástěrka toho, aby nemusel ukázat svou zranitelnou duši. Ani mně ji nikdy neukázal,“ přiznala Pavlína.
Její slova ukazují Saudka z jiné strany než tu, kterou si veřejnost často spojovala s jeho jménem. Nejen jako provokatéra a slavného fotografa, ale také jako člověka, který si kolem sebe celý život stavěl ochranný val.
Syn se vydal k fotografii
Fotografie zůstává důležitou součástí rodiny i v další generaci. Pavlína i Jan Saudkovi jsou fotografové a stejný obor si nakonec vybral také jejich syn Matěj. Jeho matka ale přiznala, že z jeho rozhodnutí nebyla zpočátku nadšená.
„Řekla jsem mu svůj názor, že s tím nesouhlasím. Že si nemyslím, že je správné jít v tátových stopách, protože to bude mít těžké,“ prozradila Pavlína. Dobře totiž ví, že nést slavné příjmení a zároveň vstoupit do stejného oboru může být pro mladého člověka velká zátěž.
Matěj si ale nakonec stejně prosadil svou. „Má slova si vyslechl, a stejně si dal přihlášku na fotografickou školu,“ dodala se smíchem Saudková. Přesto situaci nevidí nijak tragicky. Synovy plány se podle ní ještě mohou měnit. „Před časem přišel, že by možná mohl být fyzioterapeutem,“ dodala.