Herec Jan Kanyza už před lety pověsil herectví na hřebík a stáhl se do soukromí. Od té doby se věnuje hlavně malování a také fotografii. V poslední době však měl zcela jiné starosti, protože ho velmi vážně potrápilo zdraví. Po náhlém zdravotním kolapsu byl hospitalizovaný v Nemocnici na Františku, kde doslova bojoval o holý život.
Jan Kanyza má za sebou období, které pořádně vyděsilo jeho nejbližší. Herec a malíř musel po náhlém zdravotním kolapsu do nemocnice a jeho stav byl natolik vážný, že lékaři měli obavy o jeho život. Po dlouhé hospitalizaci ho navíc čekal náročný návrat k běžnému fungování.
„Paní Žofie byla úplně zničená, prognózy lékařů zněly hrozně. Do nemocnice chodila každý den,“ prozradil Blesku zdroj z blízkého okolí umělcovy rodiny. A i sám Kanyza potvrdil, že jeho stav byl opravdu velmi vážný. „Nakonec jsem se znovu učil chodit,“ řekl s tím, že víc už se o svém zdraví bavit nechce. Rád by se vrátil do normálního života ke svému malování a především k rodině. S manželkou Žofií jsou spolu už více než čtyři desetiletí.
Radost mu dělají také vnoučata, která má díky své dceři Barboře. Ta se provdala za amerického vojáka a žijí tak za „velkou louží“. „Společný program bývá docela barvitý. S klukama blbnu a pak s tím starším zalezeme do ateliéru a malujeme. Od dvou tří let mu to jde tak nádherně, až mám komplexy, že bych se na to sám měl vykašlat,“ řekl před lety pro deník Právo.
Zároveň se svěřil, že on sám by v Americe žít nemohl. „Dcera s rodinou bydlí v malém městě, a pokud si chci koupit cigarety, musím jet čtyřicet minut autem. Ne jako v Praze, že vyjdu z baráku a skočím si do trafiky. To mi vadí,“ popsal herec. „A taky tam nemají kavárny. Když dlouho jedete, občas narazíte na nějaký řetězec, kterým se vyhýbám jako čert kříži, protože jejich kafe, to je černá voda. Byl jsem šťastný, když jsem v New Yorku objevil italskou kavárnu,“ vyjmenoval další důvody, proč je šťastný právě v Česku.