Herec Jan Cina je už delší dobu bez partnera. Po rozchodu s hereckým kolegou Petrem Vančurou odjel na několik měsíců do New Yorku a po návratu do Česka začal tak trochu bilancovat svůj dosavadní život. A jak se zdá, je připraven na otevření další kapitoly.
Herec Jan Cina otevřeně promluvil o touze stát se otcem a připustil, že zvažuje jak adopci, tak možnost vlastního biologického dítěte. Partnera sice momentálně nemá, založení rodiny už ale odkládat nechce.
„Jsem za to rád, chyběla mi ta zkušenost být sám. Možná jsem to trochu přeskočil a je dobrý to zažít. Nebo třeba randění. Což je docela náročná disciplína,“ říká vítěz populární taneční soutěže StarDance, který je dle svých slov připraven na založení rodiny. Do kontaktu s dětmi se dostává i díky tomu, že úzce spolupracuje s dětským domovem, kam chodí za opuštěnými dětmi.
„Asi to souvisí i s věkem a nějakou životní fází, ale je to pro mě momentálně aktuální věc. Cítím, že dítě nějak dává životu smysl,“ říká s tím, že má za sebou období psychických problémů, díky kterému si paradoxně ujasnil životní priority. „Právě to téma rodiny a dítěte pro mě začalo být hodně silný a od loňského roku hledám způsoby, jak tuhle touhu naplnit,“ prozradil v podcastu Čestmíra Strakatého.
Inspiraci má ve svém bezprostředním okolí. „Když se podívám na svoje kamarády, kteří mají děti, tak i když je to velmi náročný, a já to obdivuji, tak je na nich vidět, že ten život má nějaký pevný bod a některé starosti jdou stranou,“ říká herec, který zvažuje mimo jiné možnost adopce, což by pro něj momentálně, jako single člověka, nebyl administrativní problém.
„Zároveň je pro mě i téma mít nějakým způsobem vlastní biologické dítě,“ zamýšlí se Cina. „Když jsem byl ve vztahu (s hercem Petrem Vančurou – pozn. redakce), tak tahle varianta nějak nebyla vůbec na stole, bylo to spíš téma adopce nebo osvojení. Ale teď i tenhle způsob najednou vidím a uvažuju o tom, jaké by to bylo být opravdu otec,“ zakončil svou úvahu nad založením rodiny.