Osmasedmdesátiletý psychiatr Jan Cimický nastoupil v pondělí 23. listopadu do pražské pankrácké věznice, kde si začne odpykávat pravomocně uložený pětiletý trest. Překvapivě přitom nečekal ani na poslední den lhůty, kterou mu stanovil soud. Za mříže zamířil o den dříve.
Jan Cimický nastoupil do pankrácké věznice. Pětiletý trest začal vykonávat o den dříve
Konec čekání, Jan Cimický už je za mřížemi. Osmasedmdesátiletý psychiatr nakonec nevyužil ani poslední den lhůty a do pankrácké věznice dorazil předčasně. Čeká ho pět let za mřížemi a desetiletý zákaz lékařské činnosti.
Do vězení měl totiž nastoupit nejpozději v úterý 24. listopadu. Podle informací televize Nova, které následně potvrdily také další redakce, se ale rozhodl přijít už v pondělí. Spekuluje se, že dřívější termín zvolil proto, aby se vyhnul pozornosti médií. Jeho advokát Miroslav Kučerka se ale k nástupu klienta do výkonu trestu odmítl blíže vyjadřovat s odkazem na povinnost mlčenlivosti.
Cimický si má odpykat pět let za mřížemi za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání. Podle pravomocného rozsudku se jich dopouštěl v letech 1979 až 2019, především vůči pacientkám Psychiatrické nemocnice Bohnice a později také ve svém Centru duševního zdraví Modrá laguna. Soud mu zároveň na deset let zakázal vykonávat lékařskou činnost.
Případ se dostal na veřejnost v roce 2021, kdy o své zkušenosti s psychiatrem promluvila zpěvačka Jana Fabiánová. Její svědectví povzbudilo další ženy, aby se ozvaly a obrátily na policii. Následovalo dlouhé vyšetřování a soudní řízení, během něhož se postupně objevovala další svědectví. Obvodní soud pro Prahu 8 ho letos v dubnu uznal vinným a uložil mu pětiletý trest. V září pak Městský soud v Praze zamítl jeho odvolání a rozsudek potvrdil. Tím se verdikt stal pravomocným. Cimický se k odvolacímu jednání nedostavil. Ani nástupem do vězení ale případ nekončí. Právní zástupce Cimického uvedl, že připravuje dovolání k Nejvyššímu soudu.