Rybář a dobrodruh Jakub Vágner (44) se podělil o radostnou zprávu – stal se podruhé otcem. Novinku oznámil na sociálních sítích a přidal k ní i velmi osobní popis prvních chvílí po porodu.
Jakub Vágner je podruhé tatínkem: Narodila se mu další dcera a dojal fanoušky upřímným vzkazem
Rybář Jakub Vágner oznámil radostnou novinku – jeho rodina se rozrostla o druhé dítě. Ke čtyřleté dceři Kaye přibyla další holčička a čerstvý tatínek se na sociálních sítích podělil o silné emoce z porodu i vděčnost k manželce, kterou obdivuje za její sílu.
„Její malá ručička svírá můj časem omlácený palec a najednou mi dochází, že jsem podruhé tátou,“ napsal hrdý tatínek na Instagram. Zároveň prozradil, že do rodiny přibyla opět holčička. Ke starší dceři Kaye, která v dubnu oslaví čtvrté narozeniny a kterou má s manželkou Claudií, tak přibylo další děvčátko. „Mám druhou dceru. Kluky asi neumím. Je to ale jedno. Holky jsou zdravé a všechny tři nádherné. Kruh se uzavírá. Jsem šťastný, že se můj tatínek dočkal své druhé vnučky. Jednoho dne bude na svého dědu hrdá. Stejně tak i na svou babičku, která je spíše andělem z jiného světa.“
Vágner se ale nezastavil jen u oznámení a gratulací. V příspěvku se rozepsal i o tom, jak silné emoce v něm narození dítěte vyvolalo a jak ho přimělo přemýšlet o vlastním životě i rodině. „Malý uzlíček mi leží na prsou a já myslím na své rodiče. Je to 44 let, co jsem dostal ten největší dar jménem život. Žijme ho každou jednu jedinou vteřinu,“ připsal.
A přidal i delší, až poetickou úvahu o tom, jak se člověku změní pohled na svět ve chvíli, kdy drží své dítě poprvé v náručí. „Já a otec? To jste se asi pomátli… Roky expedic, kdy mohla být každá poslední… Jenže pak se z lůna vaší ženy vynoří zázrak. Je tak malinký, ale přesto je to váš obtisk. Nádherný a prozatím ničím nezkažený človíček. Jako čistý kus papíru, avšak bez jediné řádky. Říká se, že chlapi nebrečí. Tak nevím, proč se mi tak lesknou oči. Vidím, jak má žena bojuje, a sám nezmohu vůbec nic. Jen jsem a věřím v její sílu…,“ popsal na sociálních sítích.
Zvláštní pozornost věnoval i své ženě, kterou v příspěvku obdivuje za sílu a odvahu během porodu. Vágner otevřeně přiznal, že právě v takové chvíli si muž podle něj naplno uvědomí, co všechno ženy dokážou vydržet. „S prvním nádechem, s prvním výkřikem jsem táta. Emoce se derou na povrch a nejdou zastavit. Obdivuji svou ženu. Chlapské tři minuty slávy jsou sice podstatné, ale teprve při porodu může chlap skutečně pochopit, jak silné a statečné ženy jsou. Bojovnice, Ivice, v mnohém lepší a statečnější než chlap tvrdý jako skála. Obdivuji krásu zrození nového života. Je to zázrak, který věda může popsat tisíci knihami, ale já mu stále nerozumím,“ dodal.
Jakub Vágner tak kromě šťastné novinky nabídl i velmi upřímnou, emotivní zpověď – a fanouškům připomněl, že i muž, který roky tráví na expedicích a působí jako „tvrdý chlap“, může být ve chvíli narození dítěte dojatý a beze zbytku vděčný.