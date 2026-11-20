V seriálu ztvárnil Milana Bareše, sňatkového podvodníka, který dokáže udržovat několik partnerských vztahů současně a využívat zamilované ženy jako zdroj příjmů. Aby se ve svých milenkách vyznal, vytvořil si vlastní systém. „Se všemi mluví podobně. I v telefonu je má stejně pojmenovaný, všechny se jmenují Borůvka, aby se mu to nepletlo. Jenom si napíše, z kterýho města zrovna je,“ popsal Prachař.
Jakub Prachař si nechal vytvořit polopleš a přibral patnáct kilo. Nakonec ho ale vlastní proměna psychicky semlela
Zatímco většina herců se snaží před kamerou vypadat co nejlépe, Jakub Prachař dostal přesně opačný úkol. Kvůli hlavní roli v šestidílném seriálu Sériový manžel výrazně přibral, nechal si upravit vlasy a na čas se vzdal zdravé životosprávy. Co zprvu považoval za příjemnou součást herecké práce, mu ale nakonec přineslo i psychické trápení.
Místo výživového poradce řezník
Herec měl působit jako sympatický, na první pohled zcela neškodný muž. Součástí proměny proto byla nejen úprava účesu, ale také výrazné přibírání na váze. „Dostal jsem jasné zadání. Jestli bych mohl mít pleš, tak jsem řekl, že asi jo. Nakonec z toho byla taková polopleš. A jestli bych mohl přibrat, tak na to jsem kývl okamžitě. To je skvělej úkol,“ líčil.
S přípravou na natáčení mu pomáhal především jeho oblíbený řezník. „Nejlepší houstičky široko daleko, skvělá paštička. Takže to šlo úplně samo. Řezník byl při natáčení můj výživový poradce,“ smál se herec.
Nakonec přibral zhruba patnáct kilogramů. Tvůrcům dokonce odmítl nabídku, že by mu mohli břicho vytvořit pomocí vycpávek. „Nejdřív jsme se bavili o tom, že by mi dali polštář pod triko, ale já jsem říkal: Ne, něco jsem tomu obětoval, tak to pojďme prodat,“ vysvětlil.
Přestal se sám sobě líbit
Počáteční nadšení z toho, že si může bez výčitek dopřávat prakticky cokoli, však vystřídala nepříjemná realita. Prachařovi dělaly problémy i běžné činnosti a stále méně spokojený byl s vlastním odrazem v zrcadle.
„Přestal jsem se sobě líbit. Musel jsem to zastavit. Na řadu přišly krabičky, cvičení a postupný návrat do reality. Dokonce jsem si říkal, že tohle už nikdy neudělám,“ přiznal.
Díky vlastní zkušenosti navíc získal mnohem větší pochopení pro lidi, kteří nejsou spokojení se svým tělem. „Je to sice věc, která může pro mnoho lidí působit povrchně, ale pochopil jsem lidi, který mají problém s tím, jak vypadají, a trápí je to. Není to sranda.“
Ze spaní se probouzel zpocený
Nešlo přitom o jedinou nepříjemnou zkušenost, kterou si Prachař z natáčení odnesl. Silně na něj zapůsobilo také prostředí pankrácké věznice. Přestože si obvykle dokáže udržet odstup od svých rolí, tentokrát se mu to příliš nedařilo. Začala se mu totiž vracet dávná noční můra.
„Kdysi dávno, jako chlapec, jsem přečetl Zločin a trest a od té doby se mi vrací sen, že zabiju a zakopu holku. Tímto se to umocnilo natolik, že se mi to zdálo každý týden,“ přiznal.
Tísnivý pocit v něm vyvolávaly nejen samotné cely, ale také návštěvní místnosti, dětský koutek nebo vědomí, že se jen o kus dál v minulosti popravovalo. „Ve vězení to je horší, než si člověk představuje. A vazba je ještě hrozná v tom, že tam není žádný kontakt. Jste tam sám, nesmí za vámi návštěvy, nikdo.“
Příčesek z vlasů skutečného podvodníka
Inspiraci pro svou postavu našel Prachař mimo jiné u jednoho ze svých středoškolských učitelů, kterého mu Bareš připomínal stylem oblékání. „Hrozně mi to připomnělo jednoho učitele ze střední. Takovej ten typ: hnědý oblečení, praktický věci, samozatmavovací brýle. Žádná paráda, hlavně aby to fungovalo. Typ, co si koupí ledvinku, protože je praktická,“ popsal.
Neobvyklou zkušenost si z natáčení odnesla také jeho herecká kolegyně Nataša Bednářová, která ztvárnila řeznici Táňu. Kvůli roli nosila příčesek s poněkud bizarním původem. „V maskérně mi říkali, že je z vlasů skutečného podvodníka. Ale vlastně jsem si to neuvědomovala. Byla to součást masky. Raději jsem nepřemýšlela nad dárcem,“ prozradila.
Přestože seriál pracuje i s humorem, skutečné příběhy, kterými se tvůrci inspirovali, mají do komedie daleko. Samotného Prachaře děsí především skutečnost, jak obtížné je podobné manipulátory včas odhalit. „Kdo podezřívá člověka, kterej je na vás milej? No to nikdo přece,“ poznamenal.