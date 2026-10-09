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Jakub Kohák doma nežije jako věčný bavič. S Barborou je přes dvacet let, svatbu ale stále odkládají

Jakub Kohák
Jakub Kohák
Jakub Kohák
Jakub Kohák
Jakub Kohák
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17 fotografií
Jakub Kohák |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Na veřejnosti působí Jakub Kohák jako člověk, který dokáže obrátit v žert téměř cokoli. V soukromí je ale překvapivě konzervativnější, než by jeho televizní image napovídala. S partnerkou Barborou tvoří pár už více než dvě desetiletí, společně vychovávají dva syny a přestože jsou několik let zasnoubení, před oltář zatím nedošli.

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Právě Barbora je přitom jednou z nejméně známých partnerek českých celebrit. Zatímco Kohák se před kamerami pohybuje jako doma, ona pozornost médií cíleně nevyhledává. Sám o ní v minulosti řekl, že „nemá ráda publicitu, je ráda v ústraní“. Společenské akce proto většinou absolvuje bez ní a ani na sociálních sítích jejich soukromí příliš neukazuje.

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Výjimky se ale najdou. V roce 2025 například Barbora doprovodila Koháka na předávání Českých lvů, což vzbudilo pozornost právě proto, že společně se na červeném koberci objevují jen zřídka.

Na žádost o ruku čekala roky

Jejich vztah přitom není krátkou známostí, která by teprve hledala svou podobu. Když se Kohák v roce 2020 rozhodl Barboru požádat o ruku, byli spolu podle tehdejších médií přibližně patnáct let. Zásnuby proběhly v prosinci při oslavě jejích narozenin a romantickou atmosféru doplnila Lennonova píseň Imagine.

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K samotné svatbě se ale pár dodnes nedostal. Kohák z toho ostatně dokázal udělat typickou kohákovskou historku. „Zasnoubil jsem se, ale ještě jsem se neoženil,“ vysvětloval v roce 2022 s tím, že se „chytře zasnoubil v koroně“, takže obvyklé pravidlo svatby do roka a do dne podle něj nemusí platit.

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Zdá se, že jim tak současné uspořádání vyhovuje i bez oddacího listu. Ačkoli Kohák o Barboře někdy žertem mluví jako o své ženě, veřejně dostupné informace stále popisují dvojici jako zasnoubenou, nikoli sezdanou.

Největší úspěch? Rodina

Důležitější než samotná svatba jsou pro něj evidentně děti. S Barborou má dva syny a právě rodina tvoří stabilní část života, o níž mluví opakovaně. Už v minulosti přiznával, že i jeho bohémský režim má jasnou hranici: okamžik, kdy děti ráno vstávají.

Sport je navíc jednou z věcí, které rodinu spojují. Starší syn se věnoval florbalu, mladší fotbalu a Kohák, celoživotní sparťan, s humorem nesl i fakt, že jeho potomek fandil Hradci Králové. Partnerka podle něj zase dokáže tolerovat jeho vlastní fotbalové nadšení i chvíle, kdy se posezení po zápase nečekaně protáhne.

Kohák přitom v roce 2026 připomněl, že ani u informací o svých dětech nelze všechno, co kdy řekl, brát doslova. Bombastické varianty jmen, které kdysi poskytl médiím po jejich narození, byly podle něj záměrnou mystifikací. „S těmi jmény jsem si dělal srandu,“ vysvětlil s tím, že chtěl bulvárním novinářům nabídnout něco dostatečně výjimečného.

Jakub Kohák
Jakub Kohák je hrdým otcem dvou synů, Jana a Jiřího, kteří po něm zdědili vztah ke sportu, každý si ale našel vlastní cestu i svůj oblíbený tým.
Foto: HerminaPress
Jakub Kohák
Jakub Kohák
Jakub Kohák
Jakub Kohák
Zobrazit
17 fotografií

Barbora je jeho nejpřísnějším kritikem

Jejich dlouhý vztah zřejmě nestojí ani na nekritickém obdivu ke Kohákově práci. Spíš naopak. Herec a režisér Barboru označil za svého největšího kritika a s typickou nadsázkou tvrdil, že se jí nikdy nelíbilo téměř nic, co vytvořil. Výjimkou mají být snad právě jejich děti.

Ani doma tedy podle všeho neplatí, že by známý bavič měl automaticky publikum připravené smát se každému jeho vtipu. „Na ni to zkouším jen svátečně,“ přiznal už dříve, když mluvil o tom, že jeho partnerka po letech dobře pozná, kdy něco myslí vážně a kdy si pouze dělá legraci.

Možná právě v tom je jejich vztah překvapivě obyčejný. Na jedné straně muž, jehož profese stojí na nadsázce, improvizaci a schopnosti strhnout pozornost, na druhé žena, která o publicitu nestojí a nepotřebuje být součástí jeho veřejného obrazu.

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O ženách před Barborou téměř nemluví

Zatímco současný vztah trvá přes dvacet let, o Kohákově partnerském životě před Barborou existuje překvapivě málo spolehlivých informací. Bulvární média jeho jméno v minulosti spojovala například s Jitkou Schneiderovou kvůli zveřejněným fotografiím polibku, žádný dlouhodobější vztah mezi nimi však potvrzen nebyl. Označovat herečku za jeho bývalou partnerku by proto bylo zavádějící.

Mnohem lépe je zdokumentovaný příběh ženy, která zůstává po jeho boku dodnes. A zatímco Kohák mění role, moderuje, režíruje, hraje a s chutí mystifikuje novináře, v jedné oblasti je už více než dvě dekády nečekaně stálý. S Barborou vytvořili vztah, který se obejde bez častého vystavování na veřejnosti – a zatím dokonce i bez svatebního obřadu.

Jakub Kohák | Video: Jana Harmáčková

Zdroj: iDnes, Novinky, Ahaonline

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