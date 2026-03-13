V české lidové hudbě existuje jméno, které si většina posluchačů vybaví téměř okamžitě. Jožka Černý je pro mnohé symbolem moravské tradice, písní plných nostalgie i radosti a hlasu, který provází celé generace. Přestože slaví 84. narozeniny, působí stále svěže a na jeho životním elánu je věk jen stěží znát. Legendární zpěvák zůstává jednou z nejvýraznějších postav folklorní scény a jeho kariéra stále inspiruje ty, kteří v lidové hudbě nacházejí klid i potěšení.
Jako čtyřletý zpíval Edvardu Benešovi. Král lidovek inspiruje generace i o 80 let později
Moravské lidové písně mají mnoho interpretů, ale jen jeden je dlouhá desetiletí považován za jejich nepsaného krále. Jožka Černý zpíval už jako malé dítě – dokonce i prezidentu Edvardu Benešovi. Slaví 84. narozeniny, přesto zůstává symbolem folkloru a hlasem, který provází celé generace posluchačů.
Od dětství obklopen hudbou
Jožka Černý přišel na svět 14. března 1942 v jihomoravské obci Čejč. Právě prostředí rodného kraje, kde jsou lidové písně součástí každodenního života, formovalo jeho vztah k hudbě od úplného dětství. Talent se u něj projevil velmi brzy.
Už jako čtyřletý chlapec se dostal do neobvyklé situace – zpíval prezidentu Edvardu Benešovi při jeho návratu z exilu v roce 1945. Pro mnohé by to byl jednorázový zážitek, pro Černého se ale hudba stala celoživotní cestou.
Postupně se jeho hlas přirozeně spojil s lidovými melodiemi, které vyprávějí příběhy o lásce, smutku i obyčejném životě. Hudba pro něj nebyla jen profesí, ale součástí identity, která vycházela z moravských kořenů a tradic.
Autenticita jako základ úspěchu
Cesta k pověsti nepsaného „krále lidovek“ nebyla jen otázkou talentu. Jožka Černý si získal respekt především tím, že vždy dbal na autentičnost folkloru. V jeho repertoáru se postupně objevily stovky písní, které pomáhaly udržovat lidovou tradici živou i pro mladší generace.
Během své kariéry nazpíval přibližně třicet alb a na kontě má kolem 1200 nahraných skladeb. Spolupracoval mimo jiné s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů (BROLN). Prodeje jeho desek dosáhly milionových čísel a přinesly mu šest platinových, dvě diamantové a osm zlatých ocenění – což je ve světě folklorní hudby mimořádný úspěch.
Zajímavostí je, že jeho hudební záběr není omezen jen na lidovky. Černý se věnoval také swingu nebo operetě, což ukazuje, že jeho hlas a styl dokázaly překračovat hranice jednoho žánru.
Energie, která neubývá
Ani po více než osmi desetiletích života nepůsobí Jožka Černý jako člověk, který by ztratil chuť do práce nebo do života. Na koncertních pódiích i při setkáních s publikem si stále dokáže získat pozornost posluchačů. Sám přitom často zdůrazňuje, že hudba byla vždy středem jeho života, ale dnes si už více užívá i jiné věci. „Celý život jsem zasvětil hudbě a teď jsem rád, že mám víc času na jiné radosti, které život nabízí,“ poznamenal kdysi Černý.
Právě tato radost ze života a otevřenost vůči světu podle mnohých stojí za jeho neutuchající energií.
Muž, který má rád i jiné věci než hudbu
Život Jožky Černého se nikdy netočil jen kolem koncertů a nahrávání. Mimo pódium má řadu zájmů, které jeho osobnost ukazují v jiném světle. Rád sportuje, baví ho technika a dlouhodobě se zajímá také o motory a jejich fungování.
Tato kombinace uměleckého talentu a praktických zájmů z něj podle fanoušků dělá člověka, který je lidem blízký. Není to jen hvězda lidové hudby, ale také muž, který dokáže s nadšením vyprávět historky ze života nebo diskutovat o technických detailech automobilu.
Odkaz zůstává
Navzdory všem oceněním a úspěchům zůstává Jožka Černý podle lidí, kteří ho znají, skromný a srdečný. Právě humor, otevřenost a schopnost sdílet radost z hudby s ostatními patří k vlastnostem, které mu získaly obrovskou přízeň publika.
Jeho význam pro českou lidovou hudbu je dnes nepopiratelný. Nejde jen o množství písní, které nazpíval, ale také o způsob, jakým dokázal tradici předat dalším generacím.
Hlas Jožky Černého tak zůstává symbolem folkloru, který dokáže spojovat lidi napříč věkem i časem – a připomíná, že lidová hudba má stále své místo i v dnešním světě.