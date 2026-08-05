Lela se rozhodla definitivně opustit image křehké naivky a blond barvu vlasů nahradila temně hnědými kadeřemi. Je přitom jasné, že taková změna není jen kosmetickou úpravou, ale jasným vyjádřením konce jedné životní éry.
„Jako Angelina Jolie,“ rozplývají se fanoušci. Lela Vémola změnila barvu vlasů a je k nepoznání
Pro radikální změnu vzhledu se rozhodla Lela Vémola. Po odchodu ze společné domácnosti s MMA bijcem Karlosem Vémolou udělala za starým životem pomyslnou tlustou čáru. Její ikonická blond hříva, která byla dlouhé roky její poznávací značkou, je minulostí. Do nové životní etapy vstupuje s úplně novou image!
Na svém Instagramu novou vizáž doprovodila silným vzkazem: „Nové vlasy. Nová kapitola. A tentokrát píšu příběh podle sebe,“ potvrdila, že se po rozpadu manželství cítí mnohem silnější a odhodlanější než kdy dříve.
Jako Angelina Jolie
Nová vizáž slovenské modelky a influencerky vyvolala okamžitou vlnu nadšení. Příspěvek na sociálních sítích nasbíral během krátké chvíle desetitisíce lajků a v komentářích zavládla nevídaná shoda.
Mezi prvními, která nový odstín zhodnotila slovy: „Ta hnědá je top,“ reagovala influencerka Veronica Biasiol. Další komentář zase trojnásobnou maminku přirovnal ke slavné herečce: „Vypadáte jako Angelina Jolie, moc vám to sluší.“
Fanoušci se shodují, že tmavá barva Lelu výrazně omladila a zjemnila její rysy. Díky hnědým vlasům více vyniknou její modré oči a celkový look působí přirozeněji a elegantněji.
Cesta k nezávislosti
V posledních měsících si Lela prošla extrémně náročným obdobím, které vyvrcholilo letos v dubnu, kdy opustila společně se svými třemi dětmi Vémoland. Nyní se snaží postavit na vlastní nohy a podle svých slov zůstala na péči o děti i jejich finanční zajištění z velké části sama.
I přes komplikace v manželství a starosti o zdraví nejmladšího syna Arnolda ale ukazuje, že se jen tak nevzdává. Svůj nový život popadla za „pačesy“ – a to nejen obrazně – a do nové životní etapy vyráží v plné síle a s úplně novou energií.