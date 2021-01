Jako Angelina Jolie před 20 lety. Tak vypadá letošní dívka s nejkrásnější tváří světa

Anketu "100 Most Beautiful Faces" letos vyhrála devatenáctiletá izraelská modelka a začínající herečka Yael Shelbia. Prestižní seznam vydává každý rok společnost The Independent Critics v čele s filmovým kritikem a prominentním spisovatelem TC Candlerem. Během třiceti let z malého projektu vyrostl mezinárodně uznávaný nejrozmanitější seznam krásy na světě. Sledujte prvních deset krásek.