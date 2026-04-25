25. 4. Marek
Jak žila Jorga Kotrbová: z pohádkové princezny multimilionářkou na ranči plném koní

Jorga Kotrbová, Josef Vinklář ve snímku V podstatě jsme normálníFoto: Filmové studio Barrandov
Kateřina Potyšová

Všechny milovníky pohádkové klasiky zasáhla koncem listopadu loňského roku zpráva o smrti herečky a dabérky Jorgy Kotrbové. Proslavila ji role princezny Zlatovlásky i hlas majora Houlihanové v seriálu M.A.S.H. Oblíbená herečka by dnes oslavila 79. narozeniny. Málokdo tuší, jak velký majetek po ní zůstal.

Dle vlastních slov herečka Jorga Kotrbová svou životní roli Zlatovlásky nenáviděla, protože ji prý navždy zaškatulkovala. Možná i proto pověsila svou hereckou kariéru na hřebík. A bohužel se jí nedařilo ani v soukromém životě.

Setkání na place, které zůstalo jen pracovním

Role v pohádce o princezně Zlatovlásce přivedla Kotrbovou na natáčení po bok Petra Štěpánka. Na obrazovce mezi nimi fungovala chemie natolik přesvědčivě, že mnozí diváci věřili, že spolu tvoří pár i ve skutečnosti. Realita ale byla jiná – jejich vztah zůstal čistě profesní.

Obdivovaná kráska a první velká láska

V době své největší slávy patřila Kotrbová mezi výrazné herecké osobnosti i díky svému půvabu. O pozornost mužů rozhodně neměla nouzi, podle pamětníků o ni stál například i herec Pavel Landovský. Její srdce si však získal starší kolega Jiří Novotný. Společný vztah ale zdaleka nebyl idylický. Přestože se jim narodila dcera Tamara, svatba nikdy nepřišla a jejich cesty se brzy rozešly. Tehdy vzbudilo pozornost i rozhodnutí herečky nedat dceři příjmení po otci, což bylo v té době velmi neobvyklé.

Manželství, které nevydrželo

Další kapitola jejího osobního života se začala psát ve chvíli, kdy působila v dnešním Švandově divadle. Tam se sblížila s kolegou Zdeňkem Žákem, za kterého se později provdala. Společně přivedli na svět dvě děti – dceru Julii a syna Václava.

Ani toto manželství ale nemělo dlouhého trvání. Po pěti letech přišel rozvod a dlouhou dobu se spekulovalo, co za jeho rozpadem stálo. Mluvilo se o nevěrách, žárlivosti i častých konfliktech. Sám herec se k celé situaci vyjádřil až po letech. „Jorga byla nádherná a skvělá žena, ale k žárlení mi nedávala záminku. Jen nám to prostě nevyšlo,“ uvedl pro Ahaonline.cz před časem s tím, že skutečný problém viděl jinde. „Byla to skvělá ženská. Ale byl jsem hlavou rodiny, což ona chtěla také. Navíc jsem byl mladší a nerozuměli jsme si v mnoha dalších věcech,” dodal Zdeněk Žák.

Ústup ze scény a změna života

Rozvod nesla herečka velmi těžce. Zůstala sama se třemi dětmi a postupně se začala stahovat z veřejného života. Herectví se věnovala stále méně, i když ještě nějaký čas působila v dabingu. V roce 2003 se rozhodla uzavřít tuto kapitolu definitivně. Svět showbyznysu opustila a dál už o sobě nedávala téměř vědět. Čím méně pozornosti na sebe poutala, tím více jí to vyhovovalo.

Ranč, koně a život mimo reflektory

Nový směr našla v Ludvíkově pod Smrkem na Liberecku, kde si pořídila vysněný ranč. Věnovala se koním i hospodaření a oporu měla ve své dceři Julii, která se k ní přestěhovala i se svou rodinou. Takový život si mohla dovolit i díky finančnímu zázemí. V restitucích totiž společně se sourozenci zdědila po otci několik činžovních domů v Praze, čímž se z ní stala multimilionářka. Tam byla spokojená a stranila se zájmu veřejnosti. „Jsem v důchodu, užívám si rodiny a venkova… Já už jsem osoba neveřejná. Jsem ženská, která chce ještě žít a užít si života bez cizích očí. V přírodě, s vnoučaty a se zvířaty,“ řekla v roce 2022 magazínu Blesk.

Majetek v hodnotě několika stovek milionů představovaly především nemovitosti, kterých vlastnila Kotrbová opravdu hodně. Vše, co jí patřilo, zmapoval před časem týdeník Rytmus života. Asi nejhodnotnější položkou vy výčtu jejích nemovitostí je dům na Novém Městě v Praze. Ten má podle odhadů hodnotu 280 milionů a herečce patřil podíl ve výši 70 milionů. Další obrovskou položkou jsou pozemky v pražské Libni, které měly odhadovanou hodnotu 25 milionů korun.

Podíl za více než pět milionů korun měla Kotrbová také v bytovém domě na Palmovce. A nutno podotknout, že to všechno jsou odhady hodnoty staré už nějakou dobu a cena nemovitostí, zvláště pak v hlavním městě, neustále roste. Dalších minimálně sedm milionů měla herečka také v pozemcích v Kolovratech, Vysočanech a v Bohnicích. Tam její pozemek přímo přiléhá ke známému bohnickému hřbitovu, který je opředen mnoha tajemstvími.

VIDEO: Prostí lidé jako ti nejlepší. Humorná pohádka s Werichem kopíruje komunistické hodnoty

Oblíbená pohádka s Janem Werichem Byl jednou jeden král obsahuje několik významných hodnot pro komunistický režim. Podívejte se na Historky z placu. | Video: Michaela Lišková

Zdroj: Rytmus života, Zeny.iprima.czBlesk.czCtidoma.cz, Ahaonline.cz

