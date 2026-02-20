Mílovými kroky se blíží smutné výročí. Celá rodina si 6. dubna připomene rok ode dne, kdy zemřela zpěvačka Anna Slováčková. Až do posledních dní jí byl velkou oporou, kromě partnera a kamarádů, také její bratr Felix Slováček jr. Ten se, jako ostatní blízcí musel vyrovnat nejen se zármutkem, ale také s tlakem médií. Na tuto těžkou dobu zavzpomínal až nyní v jednom z mála rozhovorů, které poskytnul.
„Jak se z toho má člověk dostat, když všichni čekají s foťákem,“ zuří Felix Slováček rok po smrti sestry
Smrt dcery těžce zasáhla zpěvačku Dagmar Patrasovou, která se dle svých blízkých dlouhodobě potýká s psychickými problémy a také s alkoholem. Právě na synovo naléhání podstoupila po Aniččině smrti několikatýdenní hospitalizaci v psychiatrické léčebně v Bohnicích. To, jak k ní v té době bulvár přistupoval, Felixe velmi rozčiluje. „Když umřela Anička a máma na tom byla špatně, tak jak se má člověk dostat z těch srač*k, když oni tam stojí s těma foťákama a čekají, až jí můžou vyfotit. Ta práce je hrozná, žijou z neštěstí druhých. Co musí mít za žaludek, neumím si to představit,“ rozčiluje se hudebník.
Sám říká, že je na pozornost médií v podstatě zvyklý, vadí mu však porušování hranic a některé očividné lži, které vycházejí. „Vyrůstám v tom čtyřicet let, jsem v tom od mala, takže už je člověk takovej otupělej. Ale stejně tě to někdy tak se*e, jak oni nemají žádné zábrany. Ať se to klidně napíše, když je to pravda, ale že si třeba vymysleli, že když měl táta narozeniny, tak napsali, že jsme tam vůbec nebyli. Přitom jsme to celý uspořádali a měli to celý na starosti. Ale jenom proto, že jsme nepřišli hlavním vchodem, tak nás tam neviděli a usoudili, že jsme tam nebyli. To je taková tupost. Mně vadí ten amaterismus,“ rozpovídal se v pořadu Nadcast.
Sám tvrdí, že se ho bulvární novináři bojí a že tak aspoň on osobně má poměrně klid. „Mně už nikdo nevolá, protože ví, že jim stejně nic neřeknu. Nemám tu potřebu. Táta zase říká, že když jim nic neřekneš, tak oni si stejně něco napíšou. Takže s nimi radši komunikuje víc, aby předešel něčemu horšímu. Na jednu stranu ho chápu, ale každý si to musí uvážit sám,“ uzavřel téma, které mu očividně není příjemné.