Láska na první pohled, nebo dlouhé dobývání? Jak se seznámily slavné páry

U někoho bylo jasno během prvního seznámení, jiné dvojice měly cestu ke společnému životu o poznání klikatější.

"Hned jsem věděl, že si ji chci vzít. Řekla mi, že máme narozeniny ve stejný den a že miluje golf, a já jí řekl, že budu otcem jejích dětí. Na to mi popřála dobrou noc a odešla. Přišlo mi, že to bylo vhodné, ale asi jsem trochu předbíhal. Hlavně že to nakonec zabralo," řekl například o prvním setkání se svou budoucí manželkou Catherine Zetou-Jones herec Michael Douglas.

Na to, jak se daly slavné dvojice dohromady, se podívejte do naší galerie.