Herečka Chantal Poullain dostala v životě opravdu hodně naloženo. Na rakovinu zemřela její sestra a ona sama se s onkologickým onemocněním potýká už potřetí. Poprvé jí ve dvaadvaceti diagnostikovali rakovinu děložního čípku. Před patnácti lety bojovala s rakovinou prsu. To, že zhoubná nemoc udeřila i potřetí v podobě rakoviny plic prozradila letos na jaře. Nyní promluvila o tom, jak její léčba pokračuje.
Jak je na tom Chantal Poullain po třetí léčbě rakoviny? Promluvila o svém aktuálním stavu
Chantal Poullain má za sebou náročné měsíce, teď už ale konečně přichází lepší zprávy. Herečka promluvila o svém současném zdravotním stavu a přiznala, že některé potíže ještě úplně nezmizely. Přesto už se vrací k práci a dokonce prozradila, kdy ji fanoušci znovu uvidí na jevišti.
„Je mi dobře. Mám rehabilitace a to všechno, ale já jsem bojovník. Žádná nemoc mě nedostane na kolena,“ řekla Chantal pro Super.cz s tím, že občas se jí hůře dýchá. „Sem tam mám ještě problém, ale léčím se,“ říká herečka, která rozhodně nepropadla trudomyslnosti. „Ta nemoc už se mě týkala vícekrát, ale musím se jí postavit a říct: Ty svině, nevyhraješ!“ říká bojovně. „Léků už mám jen pár, ale jinak je to dobré. Mě nedostanou,“ dodala optimisticky.
Dokonce už se i vrátila do pracovního procesu, kdy se věnuje hlavně své nadaci. „Věnujeme se teď hlavně problematice psychického zdraví u dětí, dětské psychiatrii,“ prozradila Poullain. Svým fanouškům udělala radost také tím, že se brzy hodlá vrátit i k herectví. „Bude to v září,“ slibuje šarmantní Francouzka.
O tom, že se jí rakovina vrátila do života promluvila v květnu v pořadu 13. komnata. „Já jsem teď od prosince trošku zmizela ze světa. Byla jsem vážně hodně unavená, i když jsem spala osm hodin. Řekla jsme si, že to není normální, že se něco děje. A pak mi diagnostikovali další nádor,“ řekla na kameru jakoby nic oblíbená herečka. Lékaři původně zvažovali, že by operace nádoru na plicích mohla proběhnout laparoskopicky. „Mluvila jsem s lékaři a oni mi řekli, že to možná nebude stačit. Řekla jsem jim, otevřete mě kdekoliv, ale dejte to pryč,“ popsala svůj přístup Chantal.