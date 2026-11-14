Když se Petra Buzková nedávno objevila na přehlídce návrhářky Tatiany Kovaříkové v pražském Rudolfinu, okamžitě na sebe strhla pozornost přítomných hostů i fotografů. V přiléhavém modelu působila nesmírně žensky, elegantně a sebevědomě.
Jak dnes žije Petra Buzková? Po odchodu z politiky omládla a přestala být arogantní
Před dvaceti lety patřila k nejvýraznějším tvářím české politiky a pozornost budí i dnes, jen z úplně jiného důvodu. Petra Buzková loni oslavila šedesátiny, na svůj věk ale nevypadá. Na nedávné módní přehlídce předvedla nejen štíhlou postavu, ale i tvář, která vzdoruje času. Co dnes bývalá ministryně školství dělá, jak se po odchodu z politiky změnil její život a čím si udržuje svou figuru?
Když se Petra Buzková nedávno objevila na přehlídce návrhářky Tatiany Kovaříkové v pražském Rudolfinu, okamžitě na sebe strhla pozornost přítomných hostů i fotografů. V přiléhavém modelu působila nesmírně žensky, elegantně a sebevědomě.
A zatímco mnohé ženy v jejím věku už s podobnými modely spíše váhají, bývalá politička si je může bez obav dovolit. Zadarmo to ale není, jak sama přiznává, za její figurou stojí především životospráva, na kterou dbá dlouhodobě.
Jedním z jejích osvědčených spojenců se stal v současnosti velmi populární výživový směr, kdy jí jen v určitých časových úsecích. „Snažím se. Dodržuji životosprávu, držím přerušovaný půst. Obvykle jím jen šest hodin denně,“ prozradila v rozhovoru pro Super.cz.
Samotný jídelníček ale pochopitelně nestačí. Buzková ví, že bez pohybu by si svou kondici a pevné tělo udržovala jen těžko. A i když se rozhodně neřadí mezi ženy, které by trávily každý volný okamžik ve fitness centru, pravidelné cvičení má u ní pevně zakotvené místo.
Chytrý trénink a menší porce
Na cvičení si najde čas dvakrát týdně, a to už zhruba patnáct let. Nejde přitom o žádné bezhlavé zvedání činek nebo náročné tréninky, po kterých člověk sotva odchází. Pod vedením trenéra střídá posilování s jógovými cviky a protahováním.
Sama přitom bez mučení přiznává, že není zrovna ten typ, co by se ve fitku nechal dobrovolně trápit. „Do tělocvičny chodím dvakrát týdně a s trenérem cvičím trochu silové a trochu jógové cviky a protahování. Přiznám se, že se úplně nepředřu, ale k tomu, aby to tělo drželo pohromadě, je to potřeba,“ popsala.
„Když si chci udržet váhu, tak toho musím sníst o něco míň než třeba před rokem. Ale stárnutí je proces, který se nedá zastavit, a nemá cenu ho fázovat na nějaké milníky. Prostě to tak je,“ popsala, jak se jí daří udržovat si stejnou váhu i s přibývajícími roky.
Golf, zahrada a kuchyně
Když zrovna necvičí nebo nepracuje, rozhodně nesedí se založenýma rukama. Ráda se věnuje zahradě, chodí na procházky se psem a velkou oblibu našla také v golfu, který si oblíbila především kvůli možnosti trávit čas venku. Na profesionální výsledky si ale podle vlastních slov nepotrpí.
Ještě větší slabost má ovšem pro vaření. V kuchyni tráví ráda čas společně s manželem a baví ji především zpracovávání sezónních surovin. „Začala jsem zavařováním hub na kyselo. Později jsem přešla na marmelády… Nebo zavařila 25 kilo meruněk. A myslím, že dělám nejlepší zavařované okurky na světě! Baví mě zkoušet i netypické věci jako trnková povidla nebo marmeládu z aronie s chilli, která je báječná k sýrům,“ prozradila.
Buzková má blízko také k módě. S návrhářkou Tatianou Kovaříkovou se zná řadu let a v jejích šatech se objevuje opakovaně. Nedávno dokonce doma narazila na model, který jí návrhářka ušila už před mnoha lety. „Pokud jde o módu, tak jsem nedávno objevila doma šaty, které mi Táňa musela šít tak před dvaceti lety,“ prozradila s tím, že jí stále padnou.
Stárnutí se podle bývalé političky na člověku podepisuje nejen navenek, ale i uvnitř. S přibývajícími roky se podle svých slov změnila i ona sama. „Myslím, že jsem dnes míň arogantní, než jsem bývala, mnohem víc naslouchám lidem, než jsem naslouchala v minulosti, a mnohem víc naslouchám i sama sobě. Dělám mnohem víc to, co sama chci, a ne jen to, co se ode mě očekává. Takže se vlastně dá říct, že jsem zmoudřela…“ svěřila se.
Po odchodu z vrcholné politiky se Petra Buzková vrátila ke své původní profesi, tedy advokacii, které se věnuje dodnes. Jak sama přiznala, politický svět jí nechybí. „Odcházela jsem po zralé úvaze, v době, kdy už jsem si politiky užila dost a věděla jsem, že zbytek života už chci strávit jinak,“ přiznala. Dnes působí v pražské advokátní kanceláři, kde se zaměřuje především na obchodní a finanční právo nebo veřejné zakázky.