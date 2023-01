Jak by vypadaly světové celebrity jako batolata?

Hudebník a grafický designer Ben Mornin se rozhodl vytvořit sérii portrétů slavných tváří ze světa šoubyznysu. Jen na to šel trochu jinak. Ve svém pojetí všem z nich ubral pěkných pár desítek let a zobrazil je coby malá batolata. A to jak v civilu, tak i v jejich slavných filmových a televizních rolích. Jste zvědaví, jak byl vypadal třeba takový John Lennon nebo postavy z kultovního seriálu Hra o trůny?

Na to, jak to dopadlo, se podívejte do naší galerie.