Před nástupem do vězení ještě vysněná dovolená. Teď přijde to nejhorší, říká Křížek

Jachtař David Křížek si se svou manželkou a moderátorkou Lucií Křížkovou užil v posledních dnech vysněnou dovolenou na lodi v Chorvatsku a po příjemně strávených dnech nastoupil do vězení. Jako spolupachateli v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva mu soud udělil tři a půl roku za mřížemi, odklad nástupu, o který žádal, mu soud zamítl.

"Pokud bych měl popsat své pocity před nástupem trestu, tak radši bych jel na cestu kolem světa a odrazil se od břehu. Tohle pro mě bude neznámé prostředí, kde se neumím pohybovat, a určitě to bude těžké. Obavu mám z toho, co se bude dít tady, jak to zvládne rodina," promluvil před nástupem do plzeňské věznice Křížek pro pořad Showtime.

"Já jsem už čelil hodně bouřím. A tohle bude jedna z nich. Jsou situace, na které se připravit určitě nedá. Ale já se umím postavit věcem čelem, takže budu bojovat a budu se snažit přizpůsobit celému tomu systému," dodal v pořadu známý jachtař a manžel moderátorky Lucie Křížkové, která rodinnou situaci zhodnotila na svých sociálních sítích.

"Bylo dobře. Bude dobře. Užívejte společné chvíle, radíte nám. Užíváme, i když se sevřeným žaludkem a knedlíkem v krku. Ale moc děkujeme za vaše zprávy. Nechci tu fňukat. Kolem se děje tolik neštěstí bez světla na konci tunelu. My to světlo vidíme," okomentovala společnou fotku z dovolené na Instagramu.

"Pak následovalo další loučení. Loučení s tátou. A samozřejmě to nejhorší ještě přijde. Co bych chtěl vzkázat lidem, je: Nedá se žít bez důvěry, důvěřovat se musí, ale vybírejte si dobře své přátele, komu věříte," dodal Křížek. "Bojím se o rodinu. Mám strach, že některé lidi už neuvidím, až se vrátím. Lolinka je malinká, ta je v pohodě. Samozřejmě pocítí moji nepřítomnost, to je strašný. A Dádovi je devět let a už to vnímá, už ví," prozradil pro televizi Prima.

Do vězení na plzeňských Borech Křížek nastoupil 12. července, zde byl ve výkonu trestu i fotbalista Tomáš Řepka.