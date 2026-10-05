Jana Fabiánová dlouhé roky věřila, že o jedné z nejtěžších zkušeností svého života nebude muset veřejně mluvit. Lidé z jejího okolí o ní věděli, sama ale doufala, že minulost může zůstat minulostí. Zlom přišel až ve chvíli, kdy se v roce 2021 dozvěděla, že má psychiatr Jan Cimický dostat státní vyznamenání. „Já jsem nikdy vlastně ani nepočítala s tím, že veřejně promluvím,“ říká. Když pak nečekaně uviděla jeho fotografii na obrazovce počítače, podle svých slov cítila „úplně neuvěřitelnej hněv“.
„Já tě na kolenou prosím, nikomu to neříkej.“ Jana Fabiánová vzpomíná na slova své maminky
Jana Fabiánová promluvila o zkušenosti, kterou v sobě nesla dvě desetiletí, i o tom, co následovalo poté, co se rozhodla veřejně ozvat – od výhrůžek a profesního útlumu až po úlevu, kterou jí přineslo vystoupení dalších žen.
K Cimickému se podle svých slov dostala v roce 2001 po rozvodu. O to těžší pro ni bylo, že se situace odehrála v prostředí, které považovala za bezpečné. „Jedno místo jsem měla takový, ve kterým jsem si říkala: Tam se cítím bezpečně. A to je u lékaře,“ vzpomíná. Svou zkušenost odmítá označovat jen za obtěžování. „My jsme se prali opakovaně. Já jsem se mu vytrhávala a on po mně furt dál vyjížděl, až jsem utekla. To byl pokus znásilnění.“
Bezprostředně poté zavolala své matce Nadě Urbánkové. Ta se podle Fabiánové vyděsila, zároveň se ale bála, co by mohlo následovat, kdyby dcera veřejně vystoupila. „Moje máma byla pro mě vždycky autorita. Totální,“ říká. Tentokrát ji prý prosila: „Já tě na kolenou prosím, nikomu to neříkej. On by tě zničil.“ Fabiánová proto na policii tehdy nešla.
Trvalo dalších dvacet let, než měla pocit, že má dost síly a stability na to, aby se k události vrátila. „Mně trvalo 20 let, než jsem se srovnala, než jsem sama vlastně i nabila nějakou stabilitu ve svý profesi i finanční,“ popisuje. „Mám už se o co sama v sobě opřít a až v ten moment má člověk tu sílu takovýhle věci ustát.“
Když svůj příběh nakonec zveřejnila, nejprve se jí podle vlastních slov výrazně ulevilo. Následovalo ale něco, na co připravená nebyla. Přicházely nenávistné zprávy i výhrůžky. „Mně psali pánové, který měli na Facebooku profilovku s kulometem, že mě zničej a zničej mi rodinu, jako že mě zlikvidujou,“ vzpomíná. V jednu chvíli uvažovala i o tom, že by se jednoduše vrátila do Spojených států. „I kdyby mě vyhejtila celá země, no tak já se seberu a jdu si do LA, kde jsem stejně taky doma už jako v Praze.“
Veřejné vystoupení podle ní zasáhlo i její profesní život. Předtím hrála v několika divadlech, následně přišel útlum nabídek. Vedle herectví a zpěvu se ale živila také jako grafička a webdesignérka. „Na jednu stranu to bylo jedno, ale na druhou stranu prostě ty nemůžeš vlastně v tu chvíli vůbec fungovat v tý profesi, ve který jsi fungovala,“ popisuje. S nadsázkou dodává: „Seš problematická.“
Zásadní pro ni bylo, když se postupně začaly ozývat další ženy. „Já jsem za to strašně vděčná, protože pro mě je to vlastně hrozně terapeutický, že se za mě někdo postavil, kdo vůbec nemusel a vůbec mě nezná,“ říká. Odmítá přitom představu, že by vše stálo jen na ní. „Tohle bylo kolektivní úsilí a doba dozrála.“
Dnes se snaží svou zkušenost posouvat i do obecnější roviny. „Já bych hrozně si přála, aby normálně přemýšlející, cítící chlapi začali si uvědomovat, že ženská část společnosti vůbec nežije ve stejný realitě jako chlapi,“ říká a připomíná, že ženy jsou odmala vedené k tomu, aby samy předcházely nebezpečí. Právě to by podle ní mělo být jinak: odpovědnost nemá ležet jen na těch, kdo se snaží útoku vyhnout, ale především na těch, kteří by ho vůbec neměli páchat.