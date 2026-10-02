Laďka Něrgešová už více než rok svádí náročný boj s glioblastomem. Přestože léčba není jednoduchá a nemoc jí zásadně změnila život, moderátorka se odmítá vzdát radosti z každého dne. Velkou oporou jsou jí především její dvě děti, dcera Meda a syn Adam. Právě jim chce být nablízku co nejdéle.
„Já se zlomit nenechám.“ Laďka Něrgešová prozradila, co jí v nejtěžším období dává sílu
Laďka Něrgešová se odmítá vzdát. I když jí glioblastom obrátil život vzhůru nohama a léčba je náročná, snaží se hledat radost v obyčejných chvílích, svých dětech i malování. „Já se zlomit nenechám,“ vzkazuje statečně.
„Já už dvě mám, moje doživotní lásky. Medulka a Adam,“ napsala Něrgešová na sociální síti k jednomu ze svých obrazů. Její slova přitom ukazují, co je pro ni v těžké životní situaci nejdůležitější. O své nemoci mluví otevřeně, ale zároveň se snaží nenechat jí vzít obyčejné radosti. „Já se zlomit nenechám…! Teď je mi prostě hezky,“ vzkázala svým fanouškům na Instagramu.
Její boj má navíc mimořádně bolestivou rodinnou souvislost. Laďčina maminka totiž před lety zemřela na stejný nádor. Moderátorka na ni letos v červnu zavzpomínala na Instagramu a přiznala, že bolest ze ztráty ani po letech nezmizela. „Na glioblastom. Stejný nádor, jaký mám i já. Pořád to bolí. A i proto tu chci být pro své děti… co nejdéle,“ napsala.
V poslední době jí pomáhá také malování. Do obrazů se podle svých slov ponořila naplno a často se na nich objevují právě andělé. Jedním z jejích děl je například obraz anděla, který nazvala Můj anděl ochrany. Při malování používá akrylové barvy a na plátno je nanáší špachtlí. Andělé pro ni přitom nejsou jen výtvarným motivem – v jejích obrazech se prolínají s tím, co sama prožívá. Jeden z andělů měl například dvě srdíčka, která věnovala svým dvěma dětem.
Přestože její léčba stále pokračuje, Laďka se snaží žít naplno a nenechat se nemocí připravit o to, co jí dělá radost. Vedle práce, cestování a času s dětmi tak našla útočiště právě v obrazech. A její vzkaz je i přes všechno, čím prochází, jednoznačný: nechce se zlomit. Chce tu být – hlavně pro Medulku a Adama.