"Já rozhodnu, jak utratím svoje peníze," říká Iva Pazderková o vztahu s Turkem

Minulý rok byl pro herečku Ivu Pazderkovou ve znamení velkých změn. Po šesti letech se rozešli s přítelem Hynkem Lorencem, aby jen o něco málo později našla lásku v zahraničí. Jejím vyvoleným se stal Turek Bertuğ Baloğlu, kterého potkala během natáčení reality show Survivor, kde se podílel na produkci.

Láska na dálku jim zatím kvete a Pazderková létá za partnerem do Ankary tak často, jak je to jen možné. Při svých cestách ale stále častěji naráží na to, že Turecko je převážně muslimskou zemí, kde platí jiná společenská pravidla, než na jaká jsme zvyklí u nás. Pazderková jeden z mnoha případů popsala svým sledujícím na Instagramu.

"Vím, že to myslí vlastně hezky, ale je těžké si na to zvyknout," začala své vyprávění. A popsala, že jednou možností, jak například zaplatit večeři je pro ni okamžik, kdy partner odejde na toaletu. Jenže i tak číšník vždy počká, až se muž vrátí a schválí, že žena může účet uhradit. "Já sama si rozhodnu, jak a jestli svoje vlastní peníze utratím," rozčilila se herečka, která je zvyklá stát na vlastních nohách. Zároveň ale dodává, že místní kulturní tradice respektuje.

Naposledy v Turecku strávila více než dva týdny na přelomu roku. A loučení s partnerem pro ni bylo velmi bolestné. "Uf. Tohle je vždycky tak těžké. A tentokrát navíc s vědomím, že se neuvidíme tak šest měsíců, pokud se nestane vízový zázrak…," povzdychla si u společné fotky v instastories. Iva totiž může do Turecka létat bez vízové povinnosti, pro jejího partnera je ale cesta do Čech o poznání komplikovanější. Pokud by Baloğlu chtěl přicestovat, potřebuje platný cestovní pas, vízum, sdělit důvod cesty a určený finanční obnos.