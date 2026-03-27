Když vloni na jaře diagnostikovali moderátorce Laďce Něrgešové glioblastom, což je nejagresivnější druh rakoviny mozku, bylo jasné, že ji čeká kromě akutní operace, kterou podstoupila, také náročná léčba a bude muset bojovat o čas, který jí na tomto světě zbývá. Ona se ale rozhodně nevzdává a kvůli prodloužení života podstupuje i nepříjemnou proceduru, kdy musí na hlavě nosit speciální přístroj.
„Já chci žít a bojuju o čas,“ říká Něrgešová, která popsala průběh náročné léčby
Moderátorka Laďka Něrgešová už téměř rok svádí boj s agresivní rakovinou mozku. A přestože pacienti s touto diagnózou nemívají dobrou prognózu, ona se nevzdává a je vděčná za každý den. Nyní popsala, jak vypadají její dny.
Na svém profilu na Instagramu se nyní rozepsala o tom, co taková léčba znamená. „Je to půl roku, co nosím TTF Optune ,helmičku´. Mám plnění cca 85% veškerého času. A kontroly každé dva týdny,“ napsala moderátorka. „Tento anděl je skoro pořád připojený k mé hlavě a nosíte s sebou stále 4 kg v batohu. Baterky měníte každé cca 4 hodiny. V noci je to celé napojené na akumulátor. Ale spíte opět napojení. Po sundání oholíte hlavu, dáte si lepší sprchu a zase na hlavu. K tomu je v rámci studie ještě každé tři týdny léčba do žíly. Na rok a půl. Plus každý měsíc další chemoterapie na pět dnů,“ nechala své sledující nahlédnout do reality jejího života.
Nošení přístroje pochopitelně přináší i řadu praktických komplikací. „O navlékání oblečení přes kabely či brzdící situace v autě … netřeba mluvit. Chápu to,“ snaží se Něrgešová přijmout věci tak, jak jsou. „Jsem nemocná. Ale snažím se, s úsměvem na rtech, tvářit, že ne tak moc,“ dodává se svým charakteristickým optimismem.
V těchto těžkých okamžicích ji ale neopouští ani smysl pro humor. „A chápu, že pánská rýmička je asi horší!“ zavtipkovala maminka dvou dětí. Právě pro ně se nehodlá vzdát. „Já bojuju o čas. A každé tři měsíce chodím na dlouhou – přes hodinu trvající – magnetickou rezonanci. Žíly mám rozpíchané jako řešeto, ale JÁ CHCI ŽÍT! Pro moje děti! A tohle nikdo nezlomí. Tak se, milý GLIOBLASTOME, laskavě kroť!“ vyslovila na závěr své největší přání v text, který připojila k vlastnoručně namalovanému obrazu strážného anděla.