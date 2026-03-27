Přeskočit na obsah
27. 3.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Já chci žít a bojuju o čas,“ říká Něrgešová, která popsala průběh náročné léčby

Moderátorka Laďka Něrgešová už téměř rok svádí boj s agresivní rakovinou mozku. A přestože pacienti s touto diagnózou nemívají dobrou prognózu, ona se nevzdává a je vděčná za každý den. Nyní popsala, jak vypadají její dny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Když vloni na jaře diagnostikovali moderátorce Laďce Něrgešové glioblastom, což je nejagresivnější druh rakoviny mozku, bylo jasné, že ji čeká kromě akutní operace, kterou podstoupila, také náročná léčba a bude muset bojovat o čas, který jí na tomto světě zbývá. Ona se ale rozhodně nevzdává a kvůli prodloužení života podstupuje i nepříjemnou proceduru, kdy musí na hlavě nosit speciální přístroj.

Na svém profilu na Instagramu se nyní rozepsala o tom, co taková léčba znamená. Je to půl roku, co nosím TTF Optune ,helmičku´. Mám plnění cca 85% veškerého času. A kontroly každé dva týdny, napsala moderátorka. Tento anděl je skoro pořád připojený k mé hlavě a nosíte s sebou stále 4 kg v batohu. Baterky měníte každé cca 4 hodiny. V noci je to celé napojené na akumulátor. Ale spíte opět napojení. Po sundání oholíte hlavu, dáte si lepší sprchu a zase na hlavu. K tomu je v rámci studie ještě každé tři týdny léčba do žíly. Na rok a půl. Plus každý měsíc další chemoterapie na pět dnů,“ nechala své sledující nahlédnout do reality jejího života.

Nošení přístroje pochopitelně přináší i řadu praktických komplikací. O navlékání oblečení přes kabely či brzdící situace v autě … netřeba mluvit. Chápu to, snaží se Něrgešová přijmout věci tak, jak jsou. Jsem nemocná. Ale snažím se, s úsměvem na rtech, tvářit, že ne tak moc, dodává se svým charakteristickým optimismem. 

Reklama

V těchto těžkých okamžicích ji ale neopouští ani smysl pro humor. A chápu, že pánská rýmička je asi horší! zavtipkovala maminka dvou dětí. Právě pro ně se nehodlá vzdát. Já bojuju o čas. A každé tři měsíce chodím na dlouhou přes hodinu trvající magnetickou rezonanci. Žíly mám rozpíchané jako řešeto, ale JÁ CHCI ŽÍT! Pro moje děti! A tohle nikdo nezlomí. Tak se, milý GLIOBLASTOME, laskavě kroť! vyslovila na závěr své největší přání v text, který připojila k vlastnoručně namalovanému obrazu strážného anděla. 

Zdroj: Instagram Laďky Něrgešové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama